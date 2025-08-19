International

Casa Regală se clatină din temelii, după 32 de infracțiuni penale ale prințului Marius

Marius Borg Hoiby, fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, se află în centrul unui scandal uriaș după ce a fost inculpat pentru 32 de infracțiuni, inclusiv patru violuri. Potrivit procurorului general Sturla Henriksbo, dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă până la zece ani de închisoare.

Procurorii au detaliat că lista acuzațiilor nu se limitează la viol, ci include și violență domestică, privare de libertate, filmarea și înregistrarea de materiale video fără consimțământ. „Sunt fapte foarte grave, care pot lăsa urme de durată și distruge vieți”, a declarat Henriksbo într-o conferință de presă.

Arestat în august 2024, după ce și-ar fi agresat partenera

Hoiby a fost arestat pe 4 august 2024, după ce a fost suspectat că și-ar fi agresat partenera. Odată cu arestarea lui, mai multe victime au prins curaj și au depus plângeri împotriva acestuia.

Anchetatorii susțin că cele patru violuri pentru care a fost inculpat ar fi avut loc în 2018, 2023 și 2024 – inclusiv unul după ce poliția deschisese deja o anchetă împotriva lui.

Reacția procurorilor: „Nicio persoană nu este mai presus de lege”

Procurorul general al Norvegiei a subliniat că apartenența lui Hoiby la familia regală nu va influența în niciun fel procesul: „Faptul că Marius Borg Hoiby face parte din familia regală nu trebuie, desigur, să ducă la un tratament mai blând sau mai aspru decât în cazul în care fapte similare ar fi fost comise de alte persoane”, a insistat Sturla Henriksbo.

Familia regală, în fața unui scandal fără precedent

Deși Marius Borg Hoiby nu deține un titlu oficial și nu face parte direct din linia de succesiune la tron, cazul său pune o presiune uriașă pe Casa Regală a Norvegiei. În timp ce ancheta continuă, imaginea monarhiei este grav afectată de acuzațiile șocante aduse fiului prințesei moștenitoare Mette-Marit.

