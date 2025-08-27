Politica România și Ucraina, mesaje de sprijin la 34 de ani de independență ai Republicii Moldova







Republica Moldova. State vecine, România și Ucraina, sunt alături de Republica Moldova, pregătite să „înfruntăm provocările” împreună și „să ne apărăm popoarele”. Mesajele de sprijin au fost reiterate de liderii de la București și Kiev în ziua în care Republica Moldova marchează 34 de ani de independență.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a subliniat, în mesajul transmis de Ziua Independenței, legăturile istorice și culturale dintre cele două state. Acesta a reiterat că România va rămâne un susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut.

„Legătura unică de limbă, cultură, istorie și tradiții a creat spațiul prieteniei și solidarității între statele noastre. Sprijinul ferm, aplicat și multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, așadar, pasul firesc al relației noastre frățești”, a spus premierul român.

Ilie Bolojan a adăugat că Bucureștiul va continua să fie alături de Chișinău în momentele-cheie.

„Așa cum am spus răspicat și acum câteva zile la Chișinău. Indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună. La prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european. La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi!”, a transmis premierul de la București.

Și președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a transmis Chișinăului un mesaj de solidaritate. Oficialul de peste Prut a menționat că „România rămâne prieten și partener de încredere, sprijinind parcursul european al Republicii Moldova”.

Eurodeputatul român, Siegfried Mureșan a punctat că vizita liderilor europeni la Chișinău încununează o vară plină de reușite în relația UE – Republica Moldova, spre nefericirea Federației Ruse.

„Trei dintre cei mai importanți lideri europeni – președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați astăzi la Chișinău pentru a-și arăta sprijinul față de parcursul european al Republicii Moldova”, a menționat Mureșan.

Potrivit lui, acest lucru este un mesaj puternic de sprijin și de unitate pe care Europa îl transmite în contextul în care, în ultimele săptămâni, agresiunea Rusiei împotriva Republicii Moldova s-a intensificat. Rusia continuă încercările de destabilizare a țării înaintea alegerilor parlamentare din toamnă, sperând să frâneze drumul european al Republicii Moldova.

„Acțiunile tot mai frecvente și mai agresive ale Rusiei trebuie înțelese și ca o reacție de iritare la succesele obținute în această vară în relația UE – Moldova. Pe 4 iulie a avut loc primul Summit UE – Republica Moldova, la care au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cu acest prilej, a fost reiterat sprijinul UE pentru procesul de aderare al Republicii Moldova. Tot în cadrul summitului a fost anunțată debursarea prefinanțării de 270 milioane de euro din Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, cel mai mare pachet de sprijin obținut vreodată la nivel european pentru Republica Moldova”, a puncta oficialul.

Un mesaj de apreciere și sprijin pentru cetățenii moldoveni și președinta Maia Sandu a transmis și șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a afirmat că „numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor oamenilor noștri”.

„Adresez sincere felicitări președintei Maia Sandu și poporului Moldovei cu Ziua Independenței. Noi apreciem înalt colaborarea strânsă dintre statele noastre. Țările regiunii noastre sunt legate reciproc și împreună trebuie să apărăm popoarele noastre, statele noastre și independența noastră. Chiar aceasta facem noi acum”, a scris Zelenski pe platforma X.