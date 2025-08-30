International

Zvonul care a stârnit haos în online: Donald Trump e mort

Zvonul care a stârnit haos în online: Donald Trump e mortDonald Trump. Sursa foto: Facebook/The White House
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Zvonurile despre moartea președintelui american Donald Trump au stârnit panică și speculații pe rețelele sociale în ultimele zile, însă sursele oficiale confirmă că liderul SUA este în viață și se află într-o stare bună de sănătate.

Zvonurile despre Trump au fost false

Totul a început după ce Trump nu a mai fost văzut în public timp de trei zile. Această absență temporară a fost observată cu atenție de mass-media și de utilizatorii de pe internet, care au speculat intens asupra stării sale de sănătate.

La ultima apariție oficială, președintele a fost fotografiat în timpul unei întâlniri cu omologul său sud-coreean, având o vânătaie vizibilă pe mână și picioarele ușor umflate. Aceste imagini au fost rapid interpretate de internauți ca semne ale unei afecțiuni grave.

Ce spun specialiștii

Specialiștii au explicat însă că aceste simptome sunt asociate unei insuficiențe venoase cronice, o afecțiune cunoscută și confirmată anterior de Casa Albă. Aceasta nu pune viața în pericol și poate fi gestionată medical fără complicații majore. În ciuda imaginilor îngrijorătoare, președintele nu a prezentat alte semne de boală gravă sau incapacitate de a-și îndeplini atribuțiile oficiale.

Avantajele neștiute ale cardurilor bancare. Tactici prin care băncile încearcă să elimine numerarul
Avantajele neștiute ale cardurilor bancare. Tactici prin care băncile încearcă să elimine numerarul
Sania de vară, noua atracție a turiștilor care ajung la Predeal. Va funcționa pe tot parcursul anului
Sania de vară, noua atracție a turiștilor care ajung la Predeal. Va funcționa pe tot parcursul anului

Zvonurile au fost amplificate și de comentarii politice. Vicepreședintele JD Vance a declarat că este pregătit să preia funcția în eventualitatea unei tragedii, dar a subliniat în același timp că Trump se află „într-o formă excelentă”.

Astfel, declarațiile politice, combinate cu absența temporară a liderului și cu imaginația utilizatorilor de pe rețele, au contribuit la răspândirea rapidă a teoriilor conspirației, potrivit TMZ.

JD Vance și Donald Trump

JD Vance și Donald Trump. Sursa foto. captură video

De la ce a pornit totul

Pe lângă aceasta, un episod din celebrul desen animat The Simpsons a fost reinterpretat pe internet ca o „predicție” a morții lui Trump, ceea ce a alimentat și mai mult isteria. Fanii și internauții au împărtășit imagini și clipuri care sugerau că moartea președintelui ar fi fost anticipată de producătorii serialului, deși contextul real al episodului nu avea nicio legătură cu Trump.

Realitatea a demonstrat însă contrariul. Președintele Trump a fost surprins recent la un club de golf, activ și bine dispus. Casa Albă a comentat ironic întreaga situație, explicând că vânătaia de pe mână provine cel mai probabil de la „prea multe strângeri de mână”, o glumă menită să liniștească publicul și să pună capăt speculațiilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:29 - Superliga. Unirea Slobozia - Universitatea Cluj, 0-1. Echipa lui Sabău prinde culoare în obraji
21:19 - Avantajele neștiute ale cardurilor bancare. Tactici prin care băncile încearcă să elimine numerarul
21:10 - Jumătate dintre adulții din SUA recunosc beneficiile pentru sănătate ale unui regim alimentar bazat pe plante
21:00 - Blocaj în România, săptămâna viitoare. Programul cu publicul, suspendat din cauza grevei
20:51 - Accident grav la o fabrică de beton de lângă Chişinău. Victima a zăcut o oră fără ajutor
20:42 - Cum poate fi folosit zațul de cafea în grădină și în casă

Proiecte speciale