International Zvonul care a stârnit haos în online: Donald Trump e mort







Zvonurile despre moartea președintelui american Donald Trump au stârnit panică și speculații pe rețelele sociale în ultimele zile, însă sursele oficiale confirmă că liderul SUA este în viață și se află într-o stare bună de sănătate.

Totul a început după ce Trump nu a mai fost văzut în public timp de trei zile. Această absență temporară a fost observată cu atenție de mass-media și de utilizatorii de pe internet, care au speculat intens asupra stării sale de sănătate.

La ultima apariție oficială, președintele a fost fotografiat în timpul unei întâlniri cu omologul său sud-coreean, având o vânătaie vizibilă pe mână și picioarele ușor umflate. Aceste imagini au fost rapid interpretate de internauți ca semne ale unei afecțiuni grave.

Specialiștii au explicat însă că aceste simptome sunt asociate unei insuficiențe venoase cronice, o afecțiune cunoscută și confirmată anterior de Casa Albă. Aceasta nu pune viața în pericol și poate fi gestionată medical fără complicații majore. În ciuda imaginilor îngrijorătoare, președintele nu a prezentat alte semne de boală gravă sau incapacitate de a-și îndeplini atribuțiile oficiale.

Zvonurile au fost amplificate și de comentarii politice. Vicepreședintele JD Vance a declarat că este pregătit să preia funcția în eventualitatea unei tragedii, dar a subliniat în același timp că Trump se află „într-o formă excelentă”.

Astfel, declarațiile politice, combinate cu absența temporară a liderului și cu imaginația utilizatorilor de pe rețele, au contribuit la răspândirea rapidă a teoriilor conspirației, potrivit TMZ.

Pe lângă aceasta, un episod din celebrul desen animat The Simpsons a fost reinterpretat pe internet ca o „predicție” a morții lui Trump, ceea ce a alimentat și mai mult isteria. Fanii și internauții au împărtășit imagini și clipuri care sugerau că moartea președintelui ar fi fost anticipată de producătorii serialului, deși contextul real al episodului nu avea nicio legătură cu Trump.

Realitatea a demonstrat însă contrariul. Președintele Trump a fost surprins recent la un club de golf, activ și bine dispus. Casa Albă a comentat ironic întreaga situație, explicând că vânătaia de pe mână provine cel mai probabil de la „prea multe strângeri de mână”, o glumă menită să liniștească publicul și să pună capăt speculațiilor.