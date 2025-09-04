Politica Moțiunile de cenzură ale AUR, prezentate joi în Parlament. Dezbatere și vot, duminică







Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au depus miercuri, 3 septembrie, patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Conform comunicatului transmis de AUR, moțiunile vizează „abuzurile legislative și măsurile de austeritate adoptate prin angajarea răspunderii, fără dezbatere, consultări sau vot parlamentar”.

„Programul impus prin angajarea răspunderii nu a fost votat de români la alegeri și nici aprobat de Parlament la momentul învestirii. În locul unei dezbateri transparente, puterea actuală a preferat să își aroge dreptul de a dicta legi după bunul plac, sfidând logica democratică și separația puterilor în stat. În fața acestor abuzuri, AUR a depus patru moțiuni de cenzură, fiecare vizând domeniile în care guvernul lovește cel mai grav: economia, companiile de stat, instituțiile autonome și sănătatea”, se arată în comunicatul AUR.

Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au stabilit ca moțiunile să fie prezentate joi, 4 septembrie, în plen, de la ora 11:00. Dezbaterea și votul vor avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 13:00.

Potrivit articolului 114 din Constituție, dacă în termen de trei zile de la prezentarea proiectului de lege se depune o moțiune de cenzură care este adoptată de Parlament, Guvernul este considerat demis. În caz contrar, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat cu amendamente acceptate de Guvern, este considerat adoptat.

Luni, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din pachetul II de reformă. Premierul Ilie Bolojan a prezentat aceste proiecte în cinci ședințe succesive reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, înainte de depunerea moțiunilor de cenzură.

Bolojan a declarat că proiectul de reformă fiscală din pachetul doi corectează multe neajunsuri iar măsurile vor scoate la lumină firmele fantomă, arătând că avem peste 460.000 de firme inactive iar o treime au datorii la stat de peste 3,5 miliarde lei.

Premierul a precizat că impozitul pe proprietate va creşte iar autorităţile locale vor avea mai mulţi bani pentru investiţii, fără a apela la bugetul central. În plus, se vor introduce noi reguli de integritate pentru inspectori ANAF şi ai Vămii care vor susţine teste de integritate şi în controale vor purta body-cam-uri.