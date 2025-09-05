Câciu (PSD) vs. Horga (PNL), schimb dur de replici. S-au certat pe deficit, dobânzi și TVA în HoReCa
- Dinu Marian
- 5 septembrie 2025, 07:16
Aseară, la un post de televiziune au ieșit din nou la iveală tensiunile din coaliția de guvernare. Deputatul Adrian Câciu (PSD) și senatoarea Gabriela Horga (PNL) s-au contrat în direct la Digi24. Discuția s-a purtat pe tema “comorii„ de la Finanțe. Adică a deficitului bugetar, a dobânzilor plătite de stat și a reformelor fiscale. Disputa dintre doi reprezentanți ai aceleiași coaliții a degenerat în replici tăioase și acuzații reciproce privind responsabilitatea pentru deficit și întârzierea reformelor.
Dialogul a explodat după ce Horga a contrazis ideea că premierul Bolojan ar fi creat instabilitate: „Asta nu era o amenințare, domnule Câciu.” Fostul ministru de Finanțe a răspuns sec: „Eu nu fac replici cu membrii PNL. Dacă am discuția, o am cu prim-ministrul Bolojan sau cu președintele PNL.”
Câciu îi spune că nu se pricepe la dobânzi
Următoarea tiradă a coborât discuția în zona tehnică: „Ar trebui să vă pricepeți puțin și la dobânzi, doamna Horga”, a spus Câciu. Replica a venit imediat: „Mă pricep mai bine decât dumneavoastră pentru că nu am avut două mandate încununate cu eșec.”
Horga a insistat că reformele au fost blocate și că deficitul a fost „provocat” de PSD: „Nu l-am depășit [momentul]. Premierul spune că rămâne pentru a face reformele, pe care voi le blocați.” Câciu a mutat discuția la anii precedenți: „Cine era ministrul de Finanțe anul trecut? Boloș (n.n. PNL)?” Horga a contraatacat: „Cine era prim-ministrul (n.n. Marcel Ciolacu - PSD) anul trecut? Asumați-vă împrumuturile și reformele.”
Argumentele bazate pe rezerva lăsată de PNL
El a susținut că a preluat de la guvernul Câțu o rezervă de doar 1 mld. euro, cu 5 mld. euro scadente într-o lună, pe fondul izbucnirii războiului din Ucraina. Ulterior rezerva valutară ar fi fost dusă la 16 mld. euro, în timp ce dobânzile au coborât „de la 9,5 la 6,8”.
Apoi a criticat răscumpărările anticipate de bonduri: „Plătești dobânda în avans… bani care erau necesari social sau la investiții.” În final, tonul a devenit personal: „Dacă mai mințiți mult, vă expun public… Știe să citească?”
De ce s-au certat
Horga a menționat la Digi 24 că după analiza din octombrie privind încasările și efectele Pachetului 1 și 2, coaliția ar putea discuta TVA 21% în HoReCa. O decizie cu impact direct în prețuri și cashflowul companiilor din servicii.
