Economie Câciu (PSD) vs. Horga (PNL), schimb dur de replici. S-au certat pe deficit, dobânzi și TVA în HoReCa







Aseară, la un post de televiziune au ieșit din nou la iveală tensiunile din coaliția de guvernare. Deputatul Adrian Câciu (PSD) și senatoarea Gabriela Horga (PNL) s-au contrat în direct la Digi24. Discuția s-a purtat pe tema “comorii„ de la Finanțe. Adică a deficitului bugetar, a dobânzilor plătite de stat și a reformelor fiscale. Disputa dintre doi reprezentanți ai aceleiași coaliții a degenerat în replici tăioase și acuzații reciproce privind responsabilitatea pentru deficit și întârzierea reformelor.

Dialogul a explodat după ce Horga a contrazis ideea că premierul Bolojan ar fi creat instabilitate: „Asta nu era o amenințare, domnule Câciu.” Fostul ministru de Finanțe a răspuns sec: „Eu nu fac replici cu membrii PNL. Dacă am discuția, o am cu prim-ministrul Bolojan sau cu președintele PNL.”

Următoarea tiradă a coborât discuția în zona tehnică: „Ar trebui să vă pricepeți puțin și la dobânzi, doamna Horga”, a spus Câciu. Replica a venit imediat: „Mă pricep mai bine decât dumneavoastră pentru că nu am avut două mandate încununate cu eșec.”

Horga a insistat că reformele au fost blocate și că deficitul a fost „provocat” de PSD: „Nu l-am depășit [momentul]. Premierul spune că rămâne pentru a face reformele, pe care voi le blocați.” Câciu a mutat discuția la anii precedenți: „Cine era ministrul de Finanțe anul trecut? Boloș (n.n. PNL)?” Horga a contraatacat: „Cine era prim-ministrul (n.n. Marcel Ciolacu - PSD) anul trecut? Asumați-vă împrumuturile și reformele.”

El a susținut că a preluat de la guvernul Câțu o rezervă de doar 1 mld. euro, cu 5 mld. euro scadente într-o lună, pe fondul izbucnirii războiului din Ucraina. Ulterior rezerva valutară ar fi fost dusă la 16 mld. euro, în timp ce dobânzile au coborât „de la 9,5 la 6,8”.

Apoi a criticat răscumpărările anticipate de bonduri: „Plătești dobânda în avans… bani care erau necesari social sau la investiții.” În final, tonul a devenit personal: „Dacă mai mințiți mult, vă expun public… Știe să citească?”

Horga a menționat la Digi 24 că după analiza din octombrie privind încasările și efectele Pachetului 1 și 2, coaliția ar putea discuta TVA 21% în HoReCa. O decizie cu impact direct în prețuri și cashflowul companiilor din servicii.