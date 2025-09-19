Planul PSD pentru energie: Facilități pentru industrie și fond de investiții strategice

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat vineri planul PSD de redresare economică prin energie, care prevede facilități pentru companiile care folosesc gazul natural ca materie primă în proporție de peste 30% din costul final, dar și un fond pentru investiţii strategice în capacităţi de producţie a energiei electrice în bandă. „În momentul de faţă, România tranzitează o perioadă complicată din punct de vedere economic”, a spus acesta, într-o conferinţă de presă.

Bogdan Ivan a afirmat că România trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, iar unul dintre principalele motive îl reprezintă prețul ridicat al energiei electrice, țara aflându-se între primele patru state din Uniunea Europeană la nivelul tarifelor. „Acest lucru are impact şi asupra bugetului fiecărui român, dar şi asupra competitivităţii fiecărei companii din ţara noastră”, a mai adăugat acesta.

Ministrul a explicat că PSD, care a preluat portofoliul în urmă cu două luni și jumătate, pentru prima dată în ultimul deceniu, propune măsuri menite să crească producția de energie electrică, să asigure condiții clare pe piață pentru a preveni specula și să stimuleze producția industrială din România.

„Două dintre cele mai importante măsuri care fac parte din planul de relansare economică a României se referă la facilităţi pentru companiile care folosesc gazul natural ca materie primă în proporţie de peste 30% din costul final al produselor”, a mai spus acesta.

Ministrul a precizat că, în prezent, din deficitul comercial al României, estimat anul trecut la aproximativ 33 de miliarde de euro, aproape două treimi provin din industriile energointensive și din sectorul petrochimic.

„Ţinta noastră este ca prin acest mecanism, care dă anumite facilităţi fiscale companiilor care investesc şi care folosesc gazul ca şi materie primă, să putem să reducem deficitul comercial. (..) Pe calculul pe care l-am făcut noi şi pe simulările economice, prin această măsură am duce reducerea deficitului comercial într-o medie de 500-700 milioane de euro în fiecare an, ceea ce ar însemna automat mai multe taxe la bugetul de stat a României, mai multe locuri de muncă şi o activitate economică mult mai diversificată la nivelul întregii ţări”, a mai adăugat acesta.

Ivan a subliniat că, în ultimii zece ani, România a trecut de la statutul de exportator net de energie la cel de importator net, după ce au fost scoase din producție aproximativ 7.000 MW și au fost adăugați doar aproximativ de 1.200 MW.

El a explicat că acest dezechilibru a dus la un deficit de energie electrică în bandă, iar importurile, care acoperă aproape 22% din consumul național, fac țara dependentă de prețurile de pe bursele internaționale.

„Pentru a intra foarte concret pe această direcţie, ceea ce propunem este crearea unui fond pentru investiţii strategice în capacităţi de producţie a energiei electrice în bandă. Aici mă refer la nuclear, Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă. Tot în cazul nuclear ne referim la proiectele de SMR-uri, care deja au început să aibă studii de fezabilitate foarte clare în spate şi acum se lucrează la ele, şi la noi capacităţi de producţie a energiei electrice pe gaz”, a explicat acesta.

El a arătat că, potrivit simulărilor și planurilor pentru următorii șapte ani, România ar urma să adauge aproximativ 12.000 MW de noi capacități de producție și circa 2.800 MW de capacități de stocare, conectate direct la producția de energie solară.

Ministrul a subliniat că Planul de relansare economică în energie are două obiective principale: acordarea de facilități companiilor care folosesc energia ca materie primă, măsură prin care deficitul comercial ar urma să scadă cu 500–700 de milioane de euro anual în următorii cinci ani, și crearea unui fond pentru investiții strategice în energie, pentru care există deja cadrul legal, sursele de finanțare și instrumentele necesare.

El a precizat că aceste măsuri ar trebui să transforme România din importator net în exportator net de energie și să ducă la prețuri mai mici decât media Uniunii Europene.