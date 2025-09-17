Iarnă blândă pentru portofelele românilor. Avem rezerve record de gaze

România a depășit pragul de 90% la umplerea depozitelor de gaze, peste media europeană. Nivelul oferă premise solide pentru trecerea iernii în condiții de siguranță energetică.

Depozitele subterane de gaze naturale din România au depășit în aceste zile pragul de 90% grad de umplere, un nivel considerat foarte bun pentru perioada actuală.

Potrivit datelor Gas Infrastructure Europe (GIE), la 25 august 2025, România avea deja 89,41% din capacitatea de stocare ocupată, echivalentul a 30,27 TWh de gaze – adică peste 2,8 miliarde de metri cubi.

Acest procent este peste media Uniunii Europene, unde gradul de umplere era, la jumătatea lunii septembrie, de 80,8%. Situația confirmă că România reușește să-și asigure o rezervă semnificativă înainte de venirea sezonului rece, în ciuda relaxării regulilor europene privind termenele de stocare.

În mod normal, statele membre UE trebuiau să își umple depozitele până la un nivel de minimum 90% cel târziu la 1 noiembrie. Însă, potrivit noului regulament, acest obiectiv poate fi atins oricând între 1 octombrie și 1 decembrie.

România se află în avans, atingând pragul încă din luna septembrie. De altfel, țara noastră s-a remarcat și anul trecut, când depozitele au ajuns la 90% încă din august și la 100% la finalul lunii septembrie.

La nivel operațional, România înmagazinează zilnic circa 140 GWh de gaze, echivalentul a 7,8 milioane de metri cubi. Aceasta înseamnă aproximativ o treime din producția internă curentă.

Conform datelor Transgaz, România produce în prezent aproximativ 23 de milioane de metri cubi de gaze pe zi. La acest volum se adaugă circa 12 milioane de metri cubi proveniți din importuri, exclusiv prin firul 1 al gazoductului transbalcanic, pe ruta Bulgaria – România, prin punctul Kardam/Negru Vodă.

Din sistem ies aproape 10 milioane de metri cubi, dintre care 7,2 milioane către Ungaria și 2,7 milioane către Republica Moldova. Diferența este direcționată către depozite, consolidând astfel rezerva pentru iarnă.

Stocarea gazelor în România este asigurată de doi operatori principali.

Depogaz , companie controlată de Romgaz, gestionează cinci depozite, cu o capacitate cumulată de aproximativ 2,77 miliarde de metri cubi pe ciclu.

Depomureș, controlată de grupul Engie, administrează un singur depozit, cu o capacitate de 300 de milioane de metri cubi.

Împreună, aceste capacități depășesc 3 miliarde de metri cubi, reprezentând o parte semnificativă din necesarul de consum al României în timpul sezonului rece.

Nivelul ridicat de stocare este posibil și datorită consumului redus din perioada verii. În aceste luni, necesarul gospodăriilor și al industriei este mai mic, ceea ce permite direcționarea unei cantități semnificative de gaze către depozite.

În plus, România rămâne importator net de gaze în această perioadă. Nu există date precise dacă gazele de import sunt direcționate integral către stocare sau folosite și în consumul curent, dar balanța arată un aport consistent la rezerve.

Pe plan european, gradul mediu de umplere este de 80,8%, potrivit GIE. Deși acest nivel este mai scăzut decât în România, el este considerat satisfăcător, mai ales în contextul relaxării termenelor de înmagazinare.

Țările membre UE continuă să își alimenteze depozitele, iar un grad de umplere de peste 80% la jumătatea lui septembrie oferă garanții că obiectivul comun de 90% va fi atins în timp util, înainte de lunile de iarnă.

Un grad ridicat de umplere a depozitelor de gaze asigură nu doar securitatea energetică a României, ci și stabilitatea prețurilor în perioada iernii. Cu cât rezervele sunt mai mari, cu atât dependența de importuri scumpe și volatile este mai mică.

În contextul geopolitic marcat de incertitudini și tensiuni în regiune, România își consolidează poziția printr-o pregătire anticipată a stocurilor. Această strategie este vitală pentru a evita eventuale crize energetice și pentru a proteja consumatorii casnici și industriali de fluctuațiile pieței.