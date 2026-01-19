Superliga se încheie luni cu Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova. Miza este mare

Etapa a 22-a a Superligii se încheie luni seara, de la ora 20:00, cu duelul dintre Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova, un meci cu miză pentru ambele echipe, a anunțat Liga Profesionistă de Fotbal. Prahovenii caută să își revină după un parcurs mai degrabă oscilant în ultimele etape, iar craiovenii încearcă să câștige cu orice preț.

Ultima victorie a Petrolului datează din 1 decembrie 2025, când echipa lui a învins Metaloglobus cu scorul de 4-1. De atunci, formația ploieșteană a mai acumulat doar cinci remize și două înfrângeri în șapte etape, ceea ce evidențiază dificultățile întâmpinate în menținerea unui ritm constant în campionat.

Universitatea Craiova vine la Ploiești cu un bilanț mai stabil în deplasări. Din cele 10 partide jucate în afara Băniei, oltenii au câștigat patru și au terminat alte patru la egalitate, arată LPF, ceea ce le conferă un moral solid înaintea confruntării de luni.

Meciul va fi și unul emoționant pentru Eugen Neagoe, fost jucător al Craiovei, care a evoluat timp de nouă sezoane în tricoul alb-albastru și a fost component de bază al echipei care a cucerit ultimul titlu de campioană în sezonul 1990-1991.

Din 2022, când Petrolul a revenit în prima ligă, cele două formații s-au mai întâlnit de șapte ori în Superligă. Universitatea Craiova a obținut patru victorii, Petrolul o singură victorie, iar două partide s-au încheiat la egalitate, ceea ce arată un ușor avantaj statistic pentru oaspeți.

Etapa a 22-a a mai adus rezultate importante pentru restul campionatului: FC Argeș a învins FCSB cu 1-0, Rapid a câștigat 1-0 cu Metaloglobus, Dinamo a învins Universitatea Cluj cu același scor, iar meciurile Farul-Hermannstadt și Petrolul – Metaloglobus s-au încheiat la egalitate 1-1, arată raportul oficial LPF.

De asemenea, Csikzereda a obținut o victorie surprinzătoare, 1-0 cu FC Botoșani, iar CFR Cluj a câștigat 1-0 contra Oțelului Galați.