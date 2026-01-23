Sport

Metaloglobus - FC Argeș, 0-2, Bucureștenii par condamnați la retrogradare, piteștenii visează frumos

Metaloglobus - FC Argeș, 0-2, Bucureștenii par condamnați la retrogradare, piteștenii visează frumos
FC Argeș s-a impus, azi, în deplasare, la Metaloglobus, scor 2-0, în prima partidă a etapei a 23-a a campionatului intern. Prina repriză nu a avut niciun eveniment de consemnat pe tabela de marcaj, dar în partea a doua, oaspeții au făcut diferența. Mai întâi a deschis scorul Robert Moldoveanu în minutul 64, apoi Claudiu Micovschi a dublat avantajul echipei sale în minutul 73.

Metaloglobus e aproape retrogradată, FC Argeș se gândește chiar și la titlu

Din minutul 59, cei de la Metaloglobus au evoluat în inferioritate numerică, după ce Gabriel Dumitru a fost eliminat. Bucureștenii sunt în continuare pe ultima poziție cu 11 puncte, piteștenii se află pe 4, cu 40 de puncte, la trei distanță de lidera Universitatea Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

FC Metaloglobus Bucureşti - FC Argeş 0-2 (0-0), Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Robert Moldoveanu (64), Claudiu Micovschi (73). Cartonaş roşu: Gabriel Dumitru (Metaloglobus, 59). Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Valentin Avram (Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Petrescu Radu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF.

Bogdan Andone: „Au fost concentrați și au abordat foarte bine jocul”

„E important că băieții au realizat importanța jocului. S-au concentrat, nu a fost simplu de jucat. Metaloglobus merită felicitați, nu a fost un joc deloc simplu. Poate dacă nu aveam șansa ca adversarii să aibă un jucător eliminat era altfel jocul. Mă bucur că am câștigat un joc extrem de important”, a spus Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, conform Digi Sport.

De ce România a fost reprezentată la Davos de miniștri și nu de Nicușor Dan. Explicația lui Ilie Bolojan
De ce România a fost reprezentată la Davos de miniștri și nu de Nicușor Dan. Explicația lui Ilie Bolojan
România pregătește prima cale ferată de mare viteză între Constanța și Oradea
România pregătește prima cale ferată de mare viteză între Constanța și Oradea

„Băieții mei au fost concentrați și au abordat foarte bine jocul. Metaloglobus și-a ridicat nivelul în această iarnă. În această seară au făcut un meci agresiv, dar vreau să-i felicit pe băieții mei pentru atitudinea pe care au avut-o. Mă bucur că toată munca lor e răsplătită de rezultate”, a mai precizat tehnicianul.

 

