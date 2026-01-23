Metaloglobus - FC Argeș, 0-2, Bucureștenii par condamnați la retrogradare, piteștenii visează frumos

FC Argeș s-a impus, azi, în deplasare, la Metaloglobus, scor 2-0, în prima partidă a etapei a 23-a a campionatului intern. Prina repriză nu a avut niciun eveniment de consemnat pe tabela de marcaj, dar în partea a doua, oaspeții au făcut diferența. Mai întâi a deschis scorul Robert Moldoveanu în minutul 64, apoi Claudiu Micovschi a dublat avantajul echipei sale în minutul 73.

Din minutul 59, cei de la Metaloglobus au evoluat în inferioritate numerică, după ce Gabriel Dumitru a fost eliminat. Bucureștenii sunt în continuare pe ultima poziție cu 11 puncte, piteștenii se află pe 4, cu 40 de puncte, la trei distanță de lidera Universitatea Craiova, care are un meci mai puțin disputat.

Au marcat: Robert Moldoveanu (64), Claudiu Micovschi (73). Cartonaş roşu: Gabriel Dumitru (Metaloglobus, 59). Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Valentin Avram (Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Petrescu Radu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Liviu Ciubotariu (Galaţi) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF.

„E important că băieții au realizat importanța jocului. S-au concentrat, nu a fost simplu de jucat. Metaloglobus merită felicitați, nu a fost un joc deloc simplu. Poate dacă nu aveam șansa ca adversarii să aibă un jucător eliminat era altfel jocul. Mă bucur că am câștigat un joc extrem de important”, a spus Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, conform Digi Sport.

„Băieții mei au fost concentrați și au abordat foarte bine jocul. Metaloglobus și-a ridicat nivelul în această iarnă. În această seară au făcut un meci agresiv, dar vreau să-i felicit pe băieții mei pentru atitudinea pe care au avut-o. Mă bucur că toată munca lor e răsplătită de rezultate”, a mai precizat tehnicianul.