Rapid - Metaloglobus, ora 20.00. Giuleștenii pot redeveni lideri în Superliga

Rapid joacă în acestă seară, pe teren propriu, cu Metaloglobus (ora 20.00, în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în etapa a 22-a a campionatului intern. Giuleștenii pot să urce pe prima poziție în cazul unui succes obținut în fața ultimei clasate. Gazdele sunt pe poziția a doua cu 39 de puncte, Universitatea Craiova e lideră cu 40 de puncte. Cei de la Metaloglobus au adunat 11 puncte.

Este de așteptat ca în această seară, în echipa rapidistă să-și facă apariția și Daniel Paraschiv, atacant împrumutat de la Oviedo, din La Liga. Fanii giuleștenilor din Peluza Nord au anunțat că vor intra pe stadion din minutul 15, în semn de protest față de conducerea echipei.

Rapid (4-3-3): Aioani - Manea, Ciobotariu, Kramer, Borza - Christensen, C. Grameni, Hromada - Dobre, Paraschiv, Petrila Antrenor: Constantin Gâlcă

Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș - R. Neacșu, Aggoun, Pasagic, A. Sava - L. Lis, B. Carvalho, Sabater, Zakir - E. Fernandes, D. Huiban Antrenor: Mihai Teja

Stadion: Giulești

A: Kovacs Szabolcs (Carei - Satu Mare)

A1: Marica Mihai Marius (Bistriţa - Bistriţa Năsăud)

A2: Badea Marius (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)

Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel (Galaţi - Galaţi)

Arbitru AVAR: Marcu Claudiu (Constanţa - Constanţa)

R1: Demetrescu Iuliana Elena (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea)

Obs. arbitri: Ionita Andrei (Bucureşti - Bucureşti)

„Vrem să avem o exprimare cât mai bună”

„Ne dorim să facem un meci bun, să luăm cele trei puncte pentru că sunt importante. Până la momentul de față nu suntem cum ne-am dori să fim, dar vrem să avem o exprimare cât mai bună în teren și să câștigăm acest meci. Metaloglobus e o echipă care joacă un fotbal destul de bun, a demonstrat-o de fiecare dată, dar suferă la capitolul defensiv destul de mult. Ne dorim să profităm de acest aspect”, a spus Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, în preziua meciului.