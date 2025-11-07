Superliga: FC Botoșani pierde primul loc după eșecul cu Farul, 2-0

Farul Constanța a reușit vineri seară o victorie importantă în etapa a 16-a a Superligii, învingând liderul FC Botoșani cu scorul de 2-0, într-un meci disputat pe stadionul din Constanța.

Golurile au fost marcate de Vînă în minutul 5 și de Larie, din penalti, în minutul 45+2, stabilind scorul final înainte de pauză. Partida a fost marcată și de eliminarea lui Adams de la oaspeți în minutul 37, ceea ce a schimbat complet cursul jocului.

Înainte de golul lui Larie, FC Botoșani a încercat să se reactiveze, dar superioritatea numerică a gazdelor și organizarea solidă în apărare au făcut ca echipa lui Leo Grozavu să nu mai găsească drumul spre gol. Farul a controlat finalul primei reprize și a gestionat excelent avantajul pe care l-a creat în prima parte a jocului.

Farul a început meciul cu formula: Buzbuchi – Sîrbu, Larie, Țîru, Cr. Ganea – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă, antrenor Ianis Zicu. În schimb, FC Botoșani a aliniat: Anestis – Adams, Miron, Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Petro – Bodișteanu, Ongenda, Antonio Dumitru – Kovtalyuk, sub conducerea lui Leo Grozavu.

Partida a fost condusă de arbitrii Istvan Kovacs, Mihai Marica și Tunyogi Ferencz, cu Viorel Nicușor Flueran și Andrei Antonie la VAR. Observatori au fost Victor Berbecaru și Ion Ion.

Cu această victorie, Farul urcă pe locul 6 în Superligă, cu 25 de puncte, în timp ce FC Botoșani rămâne lider cu 32 de puncte, la egalitate cu FC Rapid, care are însă un meci în plus. Rezultatul reprezintă o lovitură pentru lider, arătând vulnerabilitățile echipei lui Grozavu în deplasare și importanța disciplinei numerice în fața adversarilor direcți.

În alt meci disputat vineri, Universitatea Cluj a învins pe teren propriu Metaloglobus, scor 3-1, prin golurile marcate de Nistor (10, 22) și Bic (38). Pentru Metaloglobus a înscris Fernandes (47). Înaintea partidei s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.