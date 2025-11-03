Sport

Farul Constanța - Csikszereda, 3-0. Victorie la scor de neprezentare pentru dobrogeni

Comentează știrea
Farul Constanța - Csikszereda, 3-0. Victorie la scor de neprezentare pentru dobrogeniSuperliga. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Farul Constanța s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 3-0, în fața celor de la Csikszereda. Partida a contat pentru etapa a 15-a a campionatului intern. Ionuţ Vînă (14), Narek Grigorian (40) Alexandru Işfan (70 din penalty) au fost marcatorii confruntării.

Farul are șanse mari de calificare în play-off-ul competiției

După acest rezultat, gazdele sunt pe locul al 7-lea al clasamentului cu 22 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați, care e pe 6 și ocupă ultima poziție ce duce în play-off.

Oaspeții sunt pe locul al 14-lea cu un total de 13 puncte. Farul nu a pierdut niciun meci de trei etape, în care are un egal şi două victorii.

FK Csikszereda a pierdut după o serie de opt etape, în care a înregistrat două victorii şi şase egaluri.

Averea la secret prin concubinaj. Noua formă de protecție la vârful statului
Averea la secret prin concubinaj. Noua formă de protecție la vârful statului
Gigi Becali, despre decizia lui Călin Georgescu de a nu susține candidați la Primăria Capitalei: „Demonstrează că nu e manipulat”
Gigi Becali, despre decizia lui Călin Georgescu de a nu susține candidați la Primăria Capitalei: „Demonstrează că nu e manipulat”

sursa: Facebook

FC Farul Constanţa - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-0 (2-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu Au marcat: Ionuţ Vînă (14), Narek Grigorian (40), Alexandru Işfan (70 - penalty). Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), George Bogdan Duţă (Bacău); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava) Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF.

Constănțenii, entuziaști după victoria de luni

Ne dorim să fim în primele șase. Cum am zis și înainte, suntem în grafic la finalul turului și sperăm să rămână la fel și în continuare.Suntem o echipă unită, azi joacă unul mai bine, în alt meci alt coleg, important e ca echipa să câștige”, a spus Ionuț Vînă, jucătorul gazdelor, conform Digi Sport.

Echipe de start

Farul (4-3-3): Buzbuchi - D. Sîrbu, Larie, Țiru, Cr. Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, R. Tănasă Rezerve: R. Munteanu - S. Furtado, A. Duțu, L. Pellegrini, Nikolov, Dican, Seruca, Banu, G. Iancu, Vojtus, J. Markovic, Marincean Antrenor: Ianis Zicu

Csikszereda (4-2-3-1): E. Pap - Palmeș, Celic, Hegeduș, L. Paszka - B. Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bodo, Ferenczi - Eppel Rezerve: M. Simon - Bloj, Kajan, Szilagyi, Andrezly, Dusinszki, B. Szabo, Csuros, Szalay, Gergely, Jebari Antrenor: Robert Ilyes

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:22 - „Ecouri”: concert de jazz dedicat compozitorului și pianistului Romeo Cozma
21:08 - Averea la secret prin concubinaj. Noua formă de protecție la vârful statului
20:59 - Cazul Andreea Cuciuc reaprinde scandalul. Botgros vrea anchetă, familia Cuciuc vorbește despre otrăvire
20:48 - Antreprenori români, piloni ai viitorului! Chimcomplex a premiat curajul la „Gala Capitalului Românesc”
20:36 - Farul Constanța - Csikszereda, 3-0. Victorie la scor de neprezentare pentru dobrogeni
20:23 - Gigi Becali, despre decizia lui Călin Georgescu de a nu susține candidați la Primăria Capitalei: „Demonstrează că nu ...

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale