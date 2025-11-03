Farul Constanța - Csikszereda, 3-0. Victorie la scor de neprezentare pentru dobrogeni
- Nicolae Comănescu
- 3 noiembrie 2025, 20:36
Farul Constanța s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 3-0, în fața celor de la Csikszereda. Partida a contat pentru etapa a 15-a a campionatului intern. Ionuţ Vînă (14), Narek Grigorian (40) Alexandru Işfan (70 din penalty) au fost marcatorii confruntării.
Farul are șanse mari de calificare în play-off-ul competiției
După acest rezultat, gazdele sunt pe locul al 7-lea al clasamentului cu 22 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați, care e pe 6 și ocupă ultima poziție ce duce în play-off.
Oaspeții sunt pe locul al 14-lea cu un total de 13 puncte. Farul nu a pierdut niciun meci de trei etape, în care are un egal şi două victorii.
FK Csikszereda a pierdut după o serie de opt etape, în care a înregistrat două victorii şi şase egaluri.
FC Farul Constanţa - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-0 (2-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu Au marcat: Ionuţ Vînă (14), Narek Grigorian (40), Alexandru Işfan (70 - penalty). Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), George Bogdan Duţă (Bacău); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava) Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF.
Constănțenii, entuziaști după victoria de luni
Ne dorim să fim în primele șase. Cum am zis și înainte, suntem în grafic la finalul turului și sperăm să rămână la fel și în continuare.Suntem o echipă unită, azi joacă unul mai bine, în alt meci alt coleg, important e ca echipa să câștige”, a spus Ionuț Vînă, jucătorul gazdelor, conform Digi Sport.
Echipe de start
Farul (4-3-3): Buzbuchi - D. Sîrbu, Larie, Țiru, Cr. Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, R. Tănasă Rezerve: R. Munteanu - S. Furtado, A. Duțu, L. Pellegrini, Nikolov, Dican, Seruca, Banu, G. Iancu, Vojtus, J. Markovic, Marincean Antrenor: Ianis Zicu
Csikszereda (4-2-3-1): E. Pap - Palmeș, Celic, Hegeduș, L. Paszka - B. Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bodo, Ferenczi - Eppel Rezerve: M. Simon - Bloj, Kajan, Szilagyi, Andrezly, Dusinszki, B. Szabo, Csuros, Szalay, Gergely, Jebari Antrenor: Robert Ilyes
