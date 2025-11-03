Farul Constanța - Csikszereda, 3-0. Victorie la scor de neprezentare pentru dobrogeni

Farul Constanța s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 3-0, în fața celor de la Csikszereda. Partida a contat pentru etapa a 15-a a campionatului intern. Ionuţ Vînă (14), Narek Grigorian (40) Alexandru Işfan (70 din penalty) au fost marcatorii confruntării.

După acest rezultat, gazdele sunt pe locul al 7-lea al clasamentului cu 22 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați, care e pe 6 și ocupă ultima poziție ce duce în play-off.

Oaspeții sunt pe locul al 14-lea cu un total de 13 puncte. Farul nu a pierdut niciun meci de trei etape, în care are un egal şi două victorii.

FK Csikszereda a pierdut după o serie de opt etape, în care a înregistrat două victorii şi şase egaluri.

FC Farul Constanţa - FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-0 (2-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu Au marcat: Ionuţ Vînă (14), Narek Grigorian (40), Alexandru Işfan (70 - penalty). Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), George Bogdan Duţă (Bacău); al patrulea oficial: Ionuţ Coza (Cernica) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava) Observatori: Andrei Ioniţă (Bucureşti) - CCA, Viorel Anghelinei (Galaţi) - LPF.

Ne dorim să fim în primele șase. Cum am zis și înainte, suntem în grafic la finalul turului și sperăm să rămână la fel și în continuare.Suntem o echipă unită, azi joacă unul mai bine, în alt meci alt coleg, important e ca echipa să câștige”, a spus Ionuț Vînă, jucătorul gazdelor, conform Digi Sport.

Echipe de start

Farul (4-3-3): Buzbuchi - D. Sîrbu, Larie, Țiru, Cr. Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, R. Tănasă Rezerve: R. Munteanu - S. Furtado, A. Duțu, L. Pellegrini, Nikolov, Dican, Seruca, Banu, G. Iancu, Vojtus, J. Markovic, Marincean Antrenor: Ianis Zicu

Csikszereda (4-2-3-1): E. Pap - Palmeș, Celic, Hegeduș, L. Paszka - B. Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bodo, Ferenczi - Eppel Rezerve: M. Simon - Bloj, Kajan, Szilagyi, Andrezly, Dusinszki, B. Szabo, Csuros, Szalay, Gergely, Jebari Antrenor: Robert Ilyes