Demisie neașteptată în Parlament. Pleacă un deputat cu trei mandate la activ

Deputatul PSD Mircea Florin și-a anunțat, luni, demisia din Parlament, printr-o solicitare depusă la Biroul permanent al Camerei Deputaților, în care precizează că își va înceta activitatea începând cu 7 noiembrie 2025. Odată cu plecarea sa, locul ocupat de acesta va fi declarat vacant, iar plenul Camerei Deputaților urmează să ia act de încetarea mandatului.

„Subsemnatul Mircea Florin, deputat ales în Circumscripţia nr. 9 - Brăila, vă rog să luaţi act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de 07.11.2025.”, se menționează în documentul transmis conducerii forului legislativ.

Parlamentarul social-democrat deține, în prezent, și funcția de vicelider al Grupului PSD din Camera Deputaților.

Mircea Florin a devenit deputat pentru prima dată în 2019, când a preluat mandatul lui Mihai Tudose, care a demisionat pentru a ocupa un loc în Parlamentul European. Ulterior, a candidat din nou pe listele Partidului Social Democrat, obținând două mandate consecutive, în 2020 și 2024, reprezentând județul Brăila.

Deputatul PSD a precizat pentru Hotnews.ro că a decis să plece din Parlament din „motive personale”. În momentul de față nu a oferit detalii despre viitorul său profesional. „Deocamdată, demisia este primul pas”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Înainte de cariera parlamentară, Mircea Florin a activat în administrația locală. A fost consilier județean în Brăila între 2016 și 2019, dar și anterior, în perioada 2008-2012. De asemenea, între 2004 și 2008, a ocupat funcția de șef de cabinet în cadrul Senatului României.

Între 2015 și 2019, Mircea Florin a condus Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” în calitate de director general. A fost, totodată, membru al Consiliului de Administrație al instituției începând din 2009, iar pentru o perioadă a exercitat funcția de președinte al consiliului. În anii 2002-2004, a lucrat ca economist în cadrul aceleiași regii.

Pe lângă activitatea administrativă, Mircea Florin a fost membru în consiliile de administrație ale Muzeului Brăilei „Carol I” și ale Spitalului Județean de Urgență Brăila, potrivit informațiilor din CV-ul publicat pe site-ul Camerei Deputaților.