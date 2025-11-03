Politica

Demisie neașteptată în Parlament. Pleacă un deputat cu trei mandate la activ

Comentează știrea
Demisie neașteptată în Parlament. Pleacă un deputat cu trei mandate la activParlamentul României. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin
Din cuprinsul articolului

Deputatul PSD Mircea Florin și-a anunțat, luni, demisia din Parlament, printr-o solicitare depusă la Biroul permanent al Camerei Deputaților, în care precizează că își va înceta activitatea începând cu 7 noiembrie 2025. Odată cu plecarea sa, locul ocupat de acesta va fi declarat vacant, iar plenul Camerei Deputaților urmează să ia act de încetarea mandatului.

„Subsemnatul Mircea Florin, deputat ales în Circumscripţia nr. 9 - Brăila, vă rog să luaţi act de demisia mea, urmând să încetez activitatea la data de 07.11.2025.”, se menționează în documentul transmis conducerii forului legislativ.

Parlamentarul social-democrat deține, în prezent, și funcția de vicelider al Grupului PSD din Camera Deputaților.

Trei mandate succesive în Parlament

Mircea Florin a devenit deputat pentru prima dată în 2019, când a preluat mandatul lui Mihai Tudose, care a demisionat pentru a ocupa un loc în Parlamentul European. Ulterior, a candidat din nou pe listele Partidului Social Democrat, obținând două mandate consecutive, în 2020 și 2024, reprezentând județul Brăila.

România a cumpărat 18 avioane F-16 cu un euro. MApN anunță unde vor fi folosite
România a cumpărat 18 avioane F-16 cu un euro. MApN anunță unde vor fi folosite
Eugen Teodorovici intră în cursa pentru Primăria Capitalei
Eugen Teodorovici intră în cursa pentru Primăria Capitalei

Deputatul PSD a precizat pentru Hotnews.ro că a decis să plece din Parlament din „motive personale”. În momentul de față nu a oferit detalii despre viitorul său profesional. „Deocamdată, demisia este primul pas”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Implicare în politica locală

Înainte de cariera parlamentară, Mircea Florin a activat în administrația locală. A fost consilier județean în Brăila între 2016 și 2019, dar și anterior, în perioada 2008-2012. De asemenea, între 2004 și 2008, a ocupat funcția de șef de cabinet în cadrul Senatului României.

Mircea Florin

Mircea Florin. Sursă foto: Facebook

Experiență profesională și funcții de conducere

Între 2015 și 2019, Mircea Florin a condus Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” în calitate de director general. A fost, totodată, membru al Consiliului de Administrație al instituției începând din 2009, iar pentru o perioadă a exercitat funcția de președinte al consiliului. În anii 2002-2004, a lucrat ca economist în cadrul aceleiași regii.

Pe lângă activitatea administrativă, Mircea Florin a fost membru în consiliile de administrație ale Muzeului Brăilei „Carol I” și ale Spitalului Județean de Urgență Brăila, potrivit informațiilor din CV-ul publicat pe site-ul Camerei Deputaților.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:35 - Dracula Film Festival 2025: Marele premiu, Dracula Trophy, a plecat în Kazahstan
19:24 - Moldovenii vor putea returna ambalajele din plastic, sticlă și metal și vor primi câte 2 lei pentru fiecare
19:10 - Evz.ro. Parlament mai mic, dar cu vot uninominal. Condițiile PSD, anunțate de Sorin Grindeanu. Fraudele online golesc...
19:00 - Tren deraiat în nordul Angliei. Patru persoane au fost rănite
18:47 - România a cumpărat 18 avioane F-16 cu un euro. MApN anunță unde vor fi folosite
18:34 - Performanță istorică în ritm de samba! Voleibaliștii Stelei le-au prezentat fanilor Cupa Balcanică

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale