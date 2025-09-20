Ilie Bolojan a avut acces direct la camerele de supraveghere din Oradea atunci când era primar

Premieul Ilie Bolojan a beneficiat de acces direct la sistemul de supraveghere video al orașului Oradea în 2020, arată ancheta publicată de ziarul Bihoreanul. În perioada în care actualul premier era primar, mai mulți polițiști de la Operațiuni Speciale și membri ai conducerii Primăriei au primit credențiale individuale pentru a vizualiza camerele video publice.

Ilie Bolojan, alături de viceprimarii Florin Birta și Mircea Mălan, șeful Direcției Patrimoniu Lucian Popa și doi funcționari din IT, au primit credențiale individuale pentru sistemul video al orașului. Această decizie a fost luată printr-o dispoziție internă a Primăriei, niciodată făcută publică, invocându-se GDPR.

Credențialele permiteau accesul la camerele video publice de pe calculatoare, laptopuri sau telefoane personale, fără nicio supraveghere a modului în care erau folosite imaginile. Deși sistemul de supraveghere ar trebui să protejeze datele cetățenilor și să fie gestionat transparent, în acest caz funcționa haotic, fără reguli clare și fără control extern.

Investigațiile arată că schimbările în administrarea sistemului au început abia după descoperirea dispeceratului clandestin al Operațiunilor Speciale și documentarea jurnalistică a utilizării discreționare a camerelor video.

După dezvăluirile făcute de ziarul local, Primăria Oradea a amenajat un dispecerat propriu în sediul Poliției Locale pentru a introduce mecanisme de control. Anterior, sistemul nu prevedea verificarea modului în care polițiștii sau angajații Primăriei foloseau camerele video.

Florin Birta, actualul primar, a criticat dur aceste practici: „Am fost surprins când am aflat că nişte oameni care ar trebui să aplice legea o încalcă fără jenă. Eu aștept ca organele statului să clarifice cum s-a întâmplat acest lucru și dacă vreun funcționar a fost complice. Să răspundă fiecare!”

Ziarul arată că Bolojan putea accesa camerele video publice de pe orice dispozitiv personal, fără niciun fel de control sau raportare. Ssistemul de supraveghere a funcționat luni de zile fără mecanisme de protecție.

Investigația notează că polițiștii de la Operațiuni Speciale erau conectați clandestin la sistemul de supraveghere al orașului, iar accesul necontrolat al conducerii a creat riscuri majore pentru protecția datelor cetățenilor. Descoperirea a avut loc în martie, în urma unei descinderi a Direcției Generale Anticorupție Bihor, când au fost ridicate documente și echipamente informatice.