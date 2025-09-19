Ilie Bolojan a reușit să convingă retailerii privind plafonarea. Se vor conforma deciziei

Vineri, după întrevederea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanții marilor retaileri, Guvernul a anunțat că, deși nu sunt de acord cu ridicarea plafonării, se vor conforma hotărârii. „În cadrul discuţiilor, reprezentanţii retailerilor au menţionat faptul că, principial, nu sunt de acord cu intervenţia statului în economie, inclusiv prin plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare, însă ţinând cont de situaţia actuală se vor conforma deciziei Guvernului în această privinţă”, a transmis Executivul într-un comunicat oficial.

Premierul Bolojan a adus în discuţie, în cadrul consultărilor de astăzi, subiectul legat de susţinerea produselor româneşti, cu accent pe prezenţa acestora atât pe rafturile magazinelor interne, cât şi pe pieţele externe.

„Reprezentanţii retailerilor şi-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe pieţele externe, în condiţii de competitivitate şi au subliniat necesitatea creşterii producţiei interne de produse alimentare”, precizează sursa citată.

Executivul a transmis că premierul Ilie Bolojan a subliniat intenţia de a elabora, împreună cu mediul de afaceri, politici publice dedicate sprijinirii producătorilor români. Totodată, prim-ministrul a adresat mulţumiri retailerilor pentru proiectele de investiţii realizate, precum şi pentru aportul lor la crearea de locuri de muncă şi la dezvoltarea economiei.

La întâlnire, alături de premierul Ilie Bolojan, au fost prezenţi şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Raul Gutin şi consilierul onorific al premierului, Ionuţ Dumitru.

Discuțiile au avut loc pe fondul divergențelor din interiorul coaliției de guvernare, unde nu s-a ajuns la un acord privind această măsură.

PSD, sprijinit de UDMR, avertizează că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar duce inevitabil la scumpiri.

Social-democrații au prezentat la ultima reuniune a coaliției mai multe date, provenite atât de la INS, cât și de la Consiliul Concurenței, pentru a demonstra utilitatea acestei măsuri și au solicitat extinderea aplicării ei până în martie 2026.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan și USR susțin că efectele plafonării au fost minime sau chiar inexistente. Chestiunea, care a reaprins tensiunile politice, ar urma să fie clarificată săptămâna viitoare. O decizie în privința prelungirii sau nu a măsurii ar urma să fie anunțată atunci, potrivit declarațiilor premierului pentru Euronews. Ilie Bolojan a reamintit că, în urmă cu trei luni, Guvernul a decis ca această măsură să nu mai fie valabilă începând din octombrie.