Bolojan: Plafonarea poate crește alte prețuri

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul analizează în detaliu evoluția pieței alimentare și reacțiile marilor retaileri înainte de a decide soarta plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Măsura, care expiră la 1 octombrie, ar putea să nu fie extinsă, conform discuțiilor inițiale din Guvern, dar o hotărâre finală va fi comunicată săptămâna viitoare. Între timp, tensiuni apar în coaliție, cu PSD solicitând explicații urgente.

Șeful Executivului a explicat că intervențiile statului în mecanismele pieței libere pot duce la efecte nedorite. Potrivit lui Bolojan, limitarea adaosului la anumite produse riscă să determine comercianții să compenseze pierderile prin majorări ale prețurilor, comparând situația cu o "saltea de apă" care se deformează sub presiune. El a mai spus că, deși plafonarea a fost prelungită cu trei luni la sfârșitul lui iunie – ultima extindere preconizată la acel moment –, deciziile viitoare trebuie bazate pe date concrete, nu pe impulsuri.

Premierul a insistat că Guvernul colectează acum informații din piață, monitorizează tendințele prețurilor și evaluează pozițiile distribuitorilor majori. "Nu luăm hotărâri pripite", a declarat el la un post TV, amintind că prelungirea anterioară a fost făcută rapid, la doar trei zile după instalarea Guvernului, fără timp pentru analize aprofundate.

Bolojan a enumera problemele structurale ale sectorului agroalimentar românesc. Pentru a asigura prețuri accesibile și produse de calitate, el a pledat pentru investiții masive în creșterea producției interne și în procesarea alimentelor. "Trebuie să sprijinim industria agroalimentară pentru a face companiile românești mai competitive și pentru a crește ponderea produselor locale pe piață", a spus premierul.

Un alt aspect cheie, potrivit lui, este asigurarea unei concurențe loiale în lanțurile de distribuție. Supermarketurile și retailerii mari ar trebui să ofere acces egal tuturor producătorilor români, cu un tratament corect pentru produsele autohtone. "Într-o țară ca a noastră, producătorii locali trebuie promovați și încurajați", a adăugat Bolojan, subliniind că aceste măsuri pe termen lung sunt esențiale pentru rezolvarea crizei prețurilor.

Declarațiile premierului vin pe fondul unor divergențe în interiorul alianței guvernamentale. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat sâmbătă că opțiunea de a nu prelungi plafonarea a fost agreată unanim de coaliție la momentul discuțiilor inițiale, fără obiecții din partea nimănui.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur, cerând clarificări urgente de la partenerii de guvernare. El a susținut că subiectul nu a fost dezbătut în coaliție și că social-democrații nu pot accepta eliminarea măsurii, care ar putea duce la creșteri necontrolate ale prețurilor la alimentele esențiale. Guvernul urmează să anunțe decizia finală săptămâna viitoare, după evaluarea tuturor datelor, ceea ce ar putea influența direct buzunarele consumatorilor români.