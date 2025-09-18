Politica

Jurnalistul Dan Andronic: Ioana Dogioiu minte pentru a doua oară. Cred că ne ia de fraieri

Jurnalistul Dan Andronic: Ioana Dogioiu minte pentru a doua oară. Cred că ne ia de fraieriSursa foto: facebook
Jurnalistul Dan Andronic o acuză pe Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, de inducerea în eroare a opiniei publice în legătură cu decizia privind plafonarea prețurilor la alimentele de bază. În timp ce Dogioiu a susținut inițial că neprelungirea măsurii a fost decisă unanim în coaliție, ulterior a invocat o ședință de guvern din 27 iunie, al cărei conținut este clasificat.

Dan Andronic sugerează că fie Dogioiu confundă ședințele de Guvern cu cele ale coaliției, fie premierul Bolojan profită de lipsa ei de experiență pentru a manipula narativul public.

„Vorbind despre scandalul deciziei de prelungirea plafonării prețurilor a spus că s-a discutat la guvern. Citez din Gândul: „Ioana Dogioiu a amintit că prelungirea de trei luni pentru plafonarea preţurilor la alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de Guvern din 27 iunie, aceasta fiind una dintre primele şedinţe după învestirea Cabinetului. Dogioiu a adăugat că stenograma şedinţei Executivului este un document clasificat, statut care nu poate fi modificat decât în baza unei hotărâri de Guvern".

Dan Andronic: Unde-i minciuna?

Jurnalistul a mai scris pe pagina sa de Facebook că Ioana Dogioiu a transmis în data de 13 septembrie un cu totul alt lucru, citând din mesajul Ioani Dogioiu. „Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, transmite Dogioiu pe grupul de presă.

Atunci a fost contrazisă de PSD, dar și de USR (ministrul Economiei): Nu s-a discutat în Coaliție. Azi a venit cu o nouă versiune. Ce să vezi? Pe 13 septembrie se discutase la Coaliție, pe 18 septembrie la Guvern... Fiind mai proaspătă pe poziția de purtător de cuvânt poate nu reușește încă să facă distincția între ședințele de Guvern și cele ale coaliției. Cred că ne ia de fraieri... Sau a luat-o Bolojan de fraieră, mizând pe naivitatea ei”, a concluzionat jurnalistul.

 

