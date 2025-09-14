Dan Andronic: Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt. Argumentele jurnalistului

Jurnalistul Dan Andronic a afirmat, după declarațiile purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit cărora plafonarea la alimentele de bază nu va fi prelungită, deși acest lucru nu ar fi fost discutat de Coaliție, că aceasta ar trebui să-și dea demisia. „Deci în mod normal, într-o țară normală, acest lucru ar înseamna demisia purtătorului de cuvânt”, a spus acesta, într-un videoclip postat pe TikTok.

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a afirmat, sâmbătă, că decizia de a nu prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost adoptată de coaliția de guvernare „fără nicio opinie contrară”.

Afirmația vine după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că va cere clarificări urgente, susținând că subiectul nu a fost discutat în coaliție și că PSD nu poate fi de acord cu eliminarea plafonării.

În acest context, ministrul Economiei Radu Miruță a afirmat ulterior că în coaliție nu a avut loc o discuție despre prelungirea sau eliminarea plafonării prețurilor la alimente. „În mod normal, dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Care până acum nu a fost, din informațiile mele”, a spus acesta.

În acest context, jurnalistul Dan Andronic a afirmat că, Ilie Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt, „pentru că cel pe care îl are e mincinos”. „Ioana Ene Dogioiu, o ziaristă destul de cunsocută pentru virulența și analizele ei pe care le făcea în grupul ușor progresist, ușor neomarxist, ușor soroșist a trântit o minciună ieri”, a spus acesta.

Potrivit jurnalistului, după ce PSD a afirmat că nu transmite informații false, ministrul Economiei, de la USR, a precizat că subiectul plafonării la alimentele de bază nu a fost discutat în coaliție și urmează să fie abordat în viitor.

„Deci în mod normal, într-o țară normală, acest lucru ar înseamna demisia purtătorului de cuvânt. Însă o să vedeți că zilele o să treacă și nu o să se întâmple nimic. De ce? Pentru că întotdeauna principiile sunt bune pentru alții. Principiile se palică celor care nu sunt de acord cu noi”, a spus acesta.

Dan Andronic a declarat că o minciună de acest nivel ar fi trebuit sancționată imediat, însă susține că acest lucru nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla.

De asemenea, jurnalistul a afirmat că „coaliția scârțâie din toate încheieturile”, iar acest lucru este vizibil, explicând că motivul este incapacitatea lui Bolojan de a comunica în mod unitar cu toți partenerii.