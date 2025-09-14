Politica

Dan Andronic: Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt. Argumentele jurnalistului

Dan Andronic: Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt. Argumentele jurnalistuluiIoana Dogioiu. Sursa foto: Facebook
Jurnalistul Dan Andronic a afirmat, după declarațiile purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, potrivit cărora plafonarea la alimentele de bază nu va fi prelungită, deși acest lucru nu ar fi fost discutat de Coaliție, că aceasta ar trebui să-și dea demisia. „Deci în mod normal, într-o țară normală, acest lucru ar înseamna demisia purtătorului de cuvânt”, a spus acesta, într-un videoclip postat pe TikTok.

Ioana Dogioiu a susținut că plafonarea alimentelor de bază a fost discutată

Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a afirmat, sâmbătă, că decizia de a nu prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost adoptată de coaliția de guvernare „fără nicio opinie contrară”.

Afirmația vine după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că va cere clarificări urgente, susținând că subiectul nu a fost discutat în coaliție și că PSD nu poate fi de acord cu eliminarea plafonării.

În acest context, ministrul Economiei Radu Miruță a afirmat ulterior că în coaliție nu a avut loc o discuție despre prelungirea sau eliminarea plafonării prețurilor la alimente. „În mod normal, dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliție. Care până acum nu a fost, din informațiile mele”, a spus acesta.

Radu Miruță

Sursa foto: Radu Miruță/Facebook

Dan Andronic: Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt

În acest context, jurnalistul Dan Andronic a afirmat că, Ilie Bolojan trebuie să-și găsească un alt purtător de cuvânt, „pentru că cel pe care îl are e mincinos”. „Ioana Ene Dogioiu, o ziaristă destul de cunsocută pentru virulența și analizele ei pe care le făcea în grupul ușor progresist, ușor neomarxist, ușor soroșist a trântit o minciună ieri”, a spus acesta.

Potrivit jurnalistului, după ce PSD a afirmat că nu transmite informații false, ministrul Economiei, de la USR, a precizat că subiectul plafonării la alimentele de bază nu a fost discutat în coaliție și urmează să fie abordat în viitor.

„Deci în mod normal, într-o țară normală, acest lucru ar înseamna demisia purtătorului de cuvânt. Însă o să vedeți că zilele o să treacă și nu o să se întâmple nimic. De ce? Pentru că întotdeauna principiile sunt bune pentru alții. Principiile se palică celor care nu sunt de acord cu noi”, a spus acesta.

Miciuna ar fi trebuit să fie sancționată

Dan Andronic a declarat că o minciună de acest nivel ar fi trebuit sancționată imediat, însă susține că acest lucru nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla.

De asemenea, jurnalistul a afirmat că „coaliția scârțâie din toate încheieturile”, iar acest lucru este vizibil, explicând că motivul este incapacitatea lui Bolojan de a comunica în mod unitar cu toți partenerii.

„El are câteva idei pe care le promovează pe ideea că dacă nu vă place, eu am plecat. Șantaj politic, dar nu știu cât mai ține pentru că și șantajul are rostul lui. Nu-l poți folosi de fiecare dată pentru că la un moment dat se enervează cei care sunt șantajați. Revenind. Ioana Ene Dogioiu va rămâne în continuare purtătorul de cuvânt al lui Ilie Bolojan, însă am o rugăminte: nu mai credeți. De ce? Minte”, a mai spus Dan Andronic.

1 comentarii

  1. Vio spune:
    14 septembrie 2025 la 11:49

    Da-v-as m_ie tuturor pesedistilor imputziti si tradatori de tara ! Nu numai plafonarea sulii, ci toate amanuntele guvernarii au fost discutate in coalitie inca inainte ca domnul presedinte Dan sa anunte primul ministru !!! Nu de asta tot intarziati voi numirea, sau ati mintit atunci ? Spundeati ca nu functiile le negociati, ci "principiile de guvernare" . Iar aceasta plafonare e si ea un principiu de guvernare. Dealtfel, liberalizarea preturilor in orice domeniu este ceva benefic (inclusiv pretul energiei, care a fost blocat cativa ani la maximul istoric, poate mai ieftin ieseam cu energia neplafonata, caci ulterior s-a mai ieftinit). Pe Dogioiu nu o am nici eu la inima, dar in privinta asta nu ea a mintit, ci scroafa politica ce se schimonoseste la fiecare silaba : Grindeanu !!!

