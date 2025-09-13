Sorin Grindeanu: PSD nu va accepta ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că zvonurile privind ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază îl îngrijorează. „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Liderul interimar al PSD a afirmat că România are nevoie de idei care să aducă un plus în economie și „speranță pentru viitor”, nu de „experimente” sau măsuri de austeritate care afectează majoritatea populației.

El a precizat că, joi, PSD a lansat Planul economic, un program care vizează relansarea prin investiții, crearea de locuri de muncă și sprijin pentru tineri.

El a subliniat că este necesar să discute cât mai rapid Planul cu partenerii de guvernare, cu structurile asociative și cu mediul de afaceri, având în vedere că inflația a ajuns din nou la niveluri record.

De asemenea, a precizat că această situație îl îngrijorează la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.

„Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!”, a mai adăugat liderul intermiar.

El a afirmat că, în acest context, eliminarea acestui mecanism de protecție nu are efecte pozitive, mai ales că sprijină românii cu venituri mici și medii.

„O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară! Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală!”, a mai adăugat Grindeanu.