Sorin Grindeanu: PSD nu va accepta ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază
- Raluca Dan
- 13 septembrie 2025, 13:38
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că zvonurile privind ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază îl îngrijorează. „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.
Grindeanu: „ Avem nevoie de politici publice care să crească economia”
Liderul interimar al PSD a afirmat că România are nevoie de idei care să aducă un plus în economie și „speranță pentru viitor”, nu de „experimente” sau măsuri de austeritate care afectează majoritatea populației.
El a precizat că, joi, PSD a lansat Planul economic, un program care vizează relansarea prin investiții, crearea de locuri de muncă și sprijin pentru tineri.
„Avem nevoie de politici publice care să crească economia și nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit”, a spus Grindeanu.
Plafonarea adaosului comercial
El a subliniat că este necesar să discute cât mai rapid Planul cu partenerii de guvernare, cu structurile asociative și cu mediul de afaceri, având în vedere că inflația a ajuns din nou la niveluri record.
De asemenea, a precizat că această situație îl îngrijorează la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.
„Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!”, a mai adăugat liderul intermiar.
Grindeanu: Eliminarea mecanismului de protecție nu va efecte pozitive
El a afirmat că, în acest context, eliminarea acestui mecanism de protecție nu are efecte pozitive, mai ales că sprijină românii cu venituri mici și medii.
„O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară! Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală!”, a mai adăugat Grindeanu.
