Nicușor Dan confirmă eliminarea plafonării prețurilor la alimente: TVA nu va crește

Din cuprinsul articolului Nicușor Dan, despre plafonarea prețului la energie

Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că actuala coliție de guvernare discută despre eliminarea plafonării prețurilor la alimente, însă a infirmat creșterea TV.

Nicușor Dan a detaliat și principalele priorități și provocări ale guvernului, spunând că agenda pe termen mediu și lung include echilibrarea coaliției, securitatea națională și strategii economice pentru dezvoltarea României.

„Cele mai importante probleme pe agendă: să contribui la echilibrul coaliției, apoi discuția care ține de securitate – inclusiv mecanismul SAFE și corelarea cu partenerii pe flancul estic. A treia – o strategie economică care să se refere la energie, resurse minerale, care sunt partenerii, cum să dezvoltăm Inteligența Artificială. Asta ar trebui să fie conturată într-un an. Avem consultări și cu mediul de afaceri, și cu partenerii străini”, a spus Nicușor Dan la Antena 3.

El a explicat că ajustările economice recente sunt necesare pentru stabilitatea României. „E o corecție economică. Faptul că avem o inflație spre 10% înseamnă că oamenii vor cumpăra cu 10% mai puțin. Dar nu prea era alternativă. Ignorarea deficitului făcea ca piețele să nu mai împrumute România și inflația să fie și mai mare.”

În privința plafonării prețurilor la energie, Nicușor Dan a menționat că, odată ce s-a renunțat la această măsură, guvernul a pregătit un pachet pentru persoanele vulnerabile.

Președintele a recunoscut impactul acestor măsuri asupra populației: „Sarcina cea mai mare a crizei e pe votanții dvs. Încerc să fiu președintele tuturor românilor. Măsurile au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel.”

Întrebat ce măsuri ar fi adoptat diferit, Nicușor Dan a evitat să intre în detalii. „Nu vreau să spun, nu vreau să adaug o nouă dispută”

Șeful statului și-a exprimat optimismul privind evoluția economică: „Se vede capătul tunelului, finalul anului 2026. Atunci vom stabiliza deficitul, vom intra în OECD și vom deveni și mai competitivi. În 2027 vom începe să extragem gaze din Marea Neagră, în 2028 în sfârșit vom termina autostrada care leagă Portul Constanța de Vestul Europei.”