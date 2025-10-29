Vânzătorii care refuză să schimbe un produs, sancţionați cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care îi va pedepsi cu amenzi pe comercianții care refuză să înlocuiască produsele neconforme. Contravențiile pentru vânzători vor fi sancționate cu sume între 5.000 și 25.000 de lei.

Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2021 a fost adoptată pentru a stabili cadrul legal privind contractele de vânzare încheiate între vânzător şi consumator. Actul normativ reglementează, în special, normele referitoare la conformitatea bunurilor și măsurile corective aplicabile în cazul produselor neconforme.

Legea prevede, de asemenea, modalităţile de punere în aplicare a acestor măsuri corective și reglementează garanțiile comerciale, având ca scop asigurarea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și buna funcționare a pieței interne.

Ordonanţa prevede că consumatorii au dreptul la înlocuirea bunurilor atunci când neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare, respectiv în termen de maximum 30 de zile calendaristice. Această prevedere va fi aplicată pentru a proteja drepturile consumatorilor în cazul produselor care nu corespund așteptărilor sau specificațiilor acestora.

Cu toate acestea, ordonanţa nu a stabilit încă sancţiuni pentru abaterile de la aceste obligații. Astfel, refuzul vânzătorului de a înlocui bunul neconform în termenul prevăzut de lege nu era inițial sancționat prin lege.

Inițiatorii proiectului de lege susțin că absența unei sancțiuni în OUG 140/2021 a condus în practică la refuzuri nejustificate din partea comercianților, chiar și atunci când consumatorii solicită înlocuirea bunurilor neconforme în termen de 30 de zile.

Pentru corectarea acestei omisiuni a legiuitorului, proiectul prevede includerea nerespectării acestor obligații în categoria contravențiilor sancționate cu amendă între 5.000 și 25.000 de lei. Proiectul de lege a fost adoptat anterior și de Senat, iar Camera Deputaților reprezintă forul decizional în acest caz.