Investiţii record în lobby pentru a influenţa legislaţia digitală de la Bruxelles

Companiile din sectorul tehnologic investesc mai mult ca oricând în activitățile de lobby desfășurate la Bruxelles, pe fondul dezbaterilor privind reglementările digitale impuse de Uniunea Europeană, potrivit Politico.

Potrivit unei analize realizate de organizațiile Corporate Europe Observatory și LobbyControl, cele 733 de grupuri din industria digitală înregistrate în capitala europeană cheltuiesc anual aproximativ 151 milioane de euro pentru promovarea intereselor proprii — o creștere semnificativă față de 113 milioane de euro înregistrate în urmă cu doi ani.

Analiza, bazată pe date din registrul de transparență al UE, arată că majoritatea cheltuielilor provin din partea marilor companii americane din domeniu, în contextul în care acestea contestă acte legislative precum Digital Markets Act și Digital Services Act.

Potrivit sursei citate, cheltuielile sunt concentrate în special în rândul celor mai mari companii globale din domeniu — Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Qualcomm și Google — care, împreună, au depășit bugetele cumulate ale primelor zece companii din sectoarele farmaceutic, financiar și auto.

Amazon, Microsoft și Meta și-au mărit „vizibil” bugetele pentru activități de influență din 2023, cu peste 4 milioane de euro în cazul Amazon și câte 2 milioane de euro pentru Microsoft și Meta.

Grupul de lobby Digital Europe, cu sediul la Bruxelles și având printre membri numeroase companii americane, a crescut bugetul cu încă 1 milion de euro.

Meta rămâne principalul actor în acest domeniu, având un buget de peste 10 milioane de euro pentru activități de lobby la nivelul Uniunii Europene.

Reprezentanții industriei tehnologice susțin că aceste activități nu vizează doar influențarea deciziilor politice, ci și explicarea complexităților sectorului digital către decidenți.

„Amazon se implică în probleme care sunt importante pentru clienții noștri, vânzători și afacerile diverse pe care le operăm”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

„Aceasta înseamnă că lucrăm cu organizații precum asociații comerciale și centre de analiză, și comunicăm cu oficiali din instituțiile europene.”

În același timp, Bram Vranken, cercetător la Corporate Europe Observatory, a declarat că actualul context reprezintă „un moment precar”, în condițiile în care eforturile de reglementare a sectorului digital ar putea fi inversate:

„Big Tech profită de această nouă realitate politică pentru a șterge un deceniu de progrese în reglementarea sectorului digital”, a afirmat el.

Creșterea investițiilor se reflectă nu doar în bugetele alocate, ci și în numărul tot mai mare de persoane implicate.

Analiza arată că aproximativ 890 de lobbyști, echivalenți normă întreagă, activează în prezent în domeniul tehnologic, față de 699 în 2023.

Dintre aceștia, 437 dețin legitimații care le permit accesul liber în Parlamentul European.

În prima jumătate a anului 2025, reprezentanții companiilor de tehnologie au declarat 146 de întâlniri cu personalul Comisiei Europene, subiectul principal fiind inteligența artificială, inclusiv un cod de conduită aflat în dezbatere.

În Parlamentul European, lobbyștii din industrie au raportat 232 de întâlniri cu eurodeputați.

Deși normele privind transparența întâlnirilor dintre oficialii europeni și reprezentanții industriei s-au înăsprit în ultimii ani, organizațiile civice susțin că mecanismele actuale de raportare sunt încă insuficiente.