Meta va concedia 600 de angajați pentru a-și reorganiza divizia de inteligență artificială

Meta va concedia 600 de angajați pentru a-și reorganiza divizia de inteligență artificială
Meta Platforms a anunțat miercuri ca va concedia aproximativ 600 de angajați din divizia sa de inteligență artificială, într-un demers care face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare menită să simplifice organizarea internă și să sporească agilitatea companiei.

Meta va concedia persoane din echipele de divizie AI pentru a-și eficientiza operațiunile

Măsura de concediere a aproximativ 600 de angajați va afecta echipe din infrastructura AI, departamentul de cercetare fundamentală (FAIR) și alte poziții implicate în dezvoltarea produselor. Decizia a fost anunțată printr-un memo intern semnat de Alexandr Wang, directorul diviziei AI al Meta, numit în funcție în iunie, după o investiție de 14,3 miliarde de dolari în Scale AI.

Potrivit publicației Axios, care a relatat inițial informația, restructurarea face parte dintr-un amplu proces de reorganizare a priorităților Meta în domeniul inteligenței artificiale. Compania urmărește astfel să-și consolideze poziția competitivă într-un sector dominat de rivali puternici, precum OpenAI și Google.

Nemulțumirile lui Zuckerberg față de ritmul progreselor în AI

Surse apropiate companiei susțin că Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, s-a declarat nemulțumit de ritmul lent al progreselor în domeniul inteligenței artificiale, în special după lansarea modelelor Llama 4, care au fost primite cu rezerve de către comunitatea dezvoltatorilor.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg. Sursa foto: Facebook

Ca parte a acestei strategii, Meta a înființat Meta Superintelligence Labs, o nouă unitate condusă de Alexandr Wang și fostul CEO al GitHub, Nat Friedman. Noua divizie are rolul de a modifica eforturile de cercetare și dezvoltare avansată în AI, în urma investiției de 14,3 miliarde de dolari în Scale AI, cu scopul de a repoziționa compania în competiția globală pentru supremația tehnologică.

Meta va continua investițiile uriașe în AI și infrastructură, în ciuda valului de concedieri

Deși trece printr-un amplu proces de restructurare, Meta își majorează cheltuielile, estimând pentru 2025 un buget total cuprins între 114 și 118 miliarde de dolari. Compania anticipează că investițiile masive în inteligență artificială vor genera o creștere suplimentară a costurilor în 2026.

Meta a anunțat marți un acord de 27 de miliarde de dolari cu Blue Owl Capital pentru finanțarea centrului de date Hyperion din Louisiana, unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură digitală din lume. Potrivit lui Mark Zuckerberg, noul centru va avea o suprafață „comparabilă cu o mare parte din Manhattan”.

