Premieră în Marea Britanie: O prezentatoare AI a debutat la TV

Postul britanic Channel 4 a lansat primului prezentator TV creat cu ajutorul inteligenței artificiale, o inițiativă fără precedent în peisajul media din Regatul Unit. Prezentatoarea și-a făcut apariția în emisiunea „Will AI Take My Job?”, care explorează impactul tot mai mare al tehnologiei asupra pieței muncii, informează Mirror.co.uk.

În ediția difuzată pe data de 20 octombrie, invitații din emisiunea Dispatches au analizat modul în care tehnologiile bazate pe inteligență artificială transformă profund diverse domenii de activitate, de la muzică și medicină, până la profesii juridice.

În episodul, intitulat sugestiv „Îmi va lua inteligența artificială locul de muncă?”, s-a vorbit despre schimbările reale cu care se confruntă angajații în fața automatizării accelerate în aproape toate domeniile de activitate.

Momentul cel mai surprinzător a venit însă la final, când s-a dezvăluit că prezentatoarea emisiunii nu era o persoană reală, ci o creație bazată pe AI. Sub numele de Aisha Gaban, avatarul generat de inteligență artificială a transmis un mesaj cu un impact neașteptat.

„Inteligența artificială va influența viețile tuturor în anii următori. Pentru unii, acest lucru va însemna pierderea locului de muncă. Operatorii de call-center. Reprezentanții serviciilor pentru clienți. Poate chiar și prezentatori TV, ca mine. Pentru că, în realitate, eu nu exist”, este mesajul transmis de Aisha Gaban, avatarul generat de inteligență artificială.

Reprezentanții canalului britanic au precizat însă că nu intenționează să transforme această inițiativă într-o practică obișnuită. Louisa Compton, directoarea departamentului de știri și actualități al Channel 4, a subliniat că postul rămâne dedicat jurnalismului de calitate, bazat pe fapte verificate și obiectivitate, aspecte pe care tehnologia AI încă nu le poate garanta.

„Utilizarea unui prezentator bazat pe inteligență artificială nu este ceva din care ne vom obișnui la Channel 4, în schimb, ne concentrăm pe știri și actualități verificate, ceea ce IA nu este capabilă să o facă”

Ea a adăugat că această acțiune are un rol mai degrabă demonstrativ, punând în lumină potențialul perturbator al inteligenței artificiale și evidențiind riscul ca publicul să fie expus cu ușurință la conținut înșelător, dificil de verificat. „Ne concentrăm pe un jurnalism credibil și imparțial, nu pe înlocuirea oamenilor cu AI”, a concluzionat Louisa Compton.