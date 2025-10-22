Social

OpenAI, restricții pentru Sora 2 după deepfake-uri cu Bryan Cranston

OpenAI, restricții pentru Sora 2 după deepfake-uri cu Bryan Cranston
OpenAI a anunțat luni, într-o declarație comună cu actorul Bryan Cranston și sindicatul SAG-AFTRA, implementarea unor măsuri suplimentare de protecție în aplicația sa de creare video cu inteligență artificială, Sora 2, menite să prevină utilizarea neautorizată a vocii și imaginii actorilor.

Bryan Cranston a salutat noile măsuri OpenAI împotriva utilizării abuzive de AI

Decizia OpenAI vine după ce, la scurt timp de la lansarea actualizării din septembrie, pe platformă au apărut clipuri deepfake generate de AI neautorizate, care imitau vocea și chipul lui Bryan Cranston, cunoscut din seriile „Breaking Bad” și „Malcolm in the Middle”.

Actorul a declarat că este recunoscător pentru politica adoptată și eforturile de consolidare a măsurilor de siguranță, adăugând că speră ca toate companiile din domeniu să respecte dreptul artiștilor de a-și gestiona propria imagine și voce.

OpenAI colaborează cu agenții de top pentru a preveni generările AI neautorizate

OpenAI va lucra împreună cu principalele agenții și organizații din industria divertismentului, inclusiv United Talent Agency, Creative Artists Agency și Association of Talent Agents, pentru a întări mecanismele de blocare a conținutului AI neautorizat.

Comandorul Sandu Mateiu: „România nu va interveni militar direct dacă Rusia atacă Republica Moldova. Ar pierde protecția NATO”
Comandorul Sandu Mateiu: „România nu va interveni militar direct dacă Rusia atacă Republica Moldova. Ar pierde protecția NATO”
Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații
Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații
OpenAI

OpenAI

Decizia intervine după plângeri similare depuse de moștenitorii lui Martin Luther King Jr., care au cerut eliminarea unor videoclipuri considerate „lipsite de respect”, și de Zelda Williams, fiica regretatului actor Robin Williams.

Compania își va schimba politica privind utilizarea imaginilor și vocile actorilor

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a anunțat modificarea politicii de utilizare a imaginilor și vocilor, oferind titularilor de drepturi „un control mai precis” asupra generării de conținut bazat pe personaje reale. Compania sprijină, de asemenea, legea federală „NO FAKES Act”, destinată prevenirii replicilor digitale neautorizate ale persoanelor publice.

Altman a precizat că OpenAI este profund angajată în protejarea artiștilor împotriva folosirii abuzive a imaginii și vocii lor, reafirmând angajamentul companiei față de siguranța și respectul drepturilor creatorilor.

