OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, browserul care vrea să devină poarta principală către Internet

OpenAI a lansat, marți, propriul browser de Internet, ChatGPT Atlas, construit în jurul celui mai folosit model de inteligenţă artificială din lume, într-o încercare de a deveni „poarta principală” către web, în locul Google Chrome, potrivit AFP.

„Inteligenţa artificială reprezintă o oportunitate rară, care apare o dată la un deceniu, de a regândi natura însăşi a unui browser şi modul în care îl folosim”, a declarat, într-o demonstraţie online, Sam Altman, CEO al OpenAI.

El a explicat că, deşi taburile tradiţionale au fost revoluţionare la început, nu s-a mai observat inovaţie majoră de atunci. În noul browser, navigarea bazată pe bara de căutare şi URL-uri poate fi înlocuită de o experienţă conversaţională, prin chat direct în browser.

ChatGPT Atlas, disponibil deocamdată doar pe Mac, integrează ChatGPT într-o bară laterală. Modelul AI poate analiza pagina vizualizată şi poate oferi asistenţă contextuală, fără a fi nevoie de copiere sau mutare între taburi.

Abonaţii plătitori pot lăsa un agent AI să preia complet navigarea: să controleze cursorul, să rezerve zboruri, să completeze formulare sau să editeze documente. Deşi aceste funcţii seamănă cu cele ale altor browsere, cum ar fi Edge cu Copilot sau Comet de la Perplexity, lansarea OpenAI a fost aşteptată cu mare interes, dat fiind că ChatGPT revendică 800 de milioane de utilizatori săptămânali, aproximativ 10% din populaţia globală.

Pe măsură ce performanţa AI devine comparabilă între modele, bătălia pentru utilizatori se mută pe calitatea şi atractivitatea interfeţei. „Aceasta este o nouă etapă în competiţia companiilor tech pentru ca interfaţa lor AI să devină portalul numărul unu al navigatorilor pe Internet”, explică Jacob Bourne, analist la Emarketer.

ChatGPT Atlas va fi lansat treptat şi pe Windows, precum şi pe dispozitive mobile (iOS şi Android), deşi OpenAI nu a precizat calendarul exact.

Încă înainte de lansare, un video OpenAI cu taburile browserului a provocat o scădere de aproape 5% a acţiunii Alphabet, compania-mamă a Google. După demonstraţie, acţiunea a recuperat parţial, închizând cu o pierdere de 1,87% la ora 21.50 (ora României).

Alphabet a obţinut recent o victorie majoră: justiţia americană a permis companiei să păstreze Chrome, în ciuda recomandărilor Guvernului SUA pentru o vânzare antitrust. În august, Perplexity AI propusese achiziţia Chrome de la Google pentru 34,5 miliarde de dolari, înainte ca justiţia să lase Alphabet să-şi păstreze browserul şi avantajul publicitar asociat.

Parteneriatele cu AI se extind rapid: publicaţii importante precum CNN, Washington Post, Le Figaro şi Le Monde şi-au făcut conţinutul disponibil pentru abonaţii platformei Comet, a start-upului Perplexity.

OpenAI, evaluată la 500 de miliarde de dolari, a atras atenţia recent prin comenzi de cipuri de sute de miliarde de dolari, investiţii colosale care depăşesc veniturile curente şi stârnesc îngrijorarea unor investitori.