OpenAI lansează ChatGPT Pulse. Buletin informativ zilnic, bazat pe datele utilizatorilor

OpenAI a lansat ChatGPT Pulse, un buletin informativ zilnic, personalizat pe baza datelor și preferințelor utilizatorilor. Noua funcționalitate ridică însă întrebări privind accesul la informațiile personale.

OpenAI a anunțat lansarea ChatGPT Pulse, o nouă funcționalitate a popularului chatbot, care va genera zilnic un buletin informativ personalizat pentru fiecare utilizator. Spre deosebire de modul tradițional, reactiv, Pulse este gândit să fie proactiv: să ofere informațiile relevante înainte ca utilizatorul să le solicite.

Buletinul va fi prezentat sub forma unor carduri, ușor de citit rapid sau de accesat pentru detalii suplimentare. Conținutul poate include știri, rezultate sportive, sfaturi practice, lecții zilnice de vocabular sau informații adaptate intereselor fiecărui utilizator.

Pentru a construi acest buletin personalizat, ChatGPT Pulse are nevoie de acces la o serie de aplicații și informații personale. Printre acestea se numără calendarul, e-mailurile și agenda de contacte. De asemenea, istoricul conversațiilor cu chatbot-ul va fi analizat pentru a calibra recomandările zilnice.

Potrivit OpenAI, scopul este ca fiecare utilizator să primească dimineața un rezumat personalizat al celor mai importante informații pentru ziua respectivă.

Specialiștii în securitate digitală atrag atenția că noua funcționalitate deschide o dezbatere serioasă privind confidențialitatea. Pentru a oferi servicii personalizate, ChatGPT Pulse solicită un nivel ridicat de acces la date sensibile, ceea ce ar putea ridica îngrijorări legate de protecția vieții private.

În prezent, ChatGPT Pulse este disponibil doar abonaților Pro. OpenAI a precizat însă că intenționează să extindă accesul și către utilizatorii care nu plătesc abonamente premium, cu scopul de a crește gradul de utilizare a noii funcționalități.

Prin acest pas, compania urmărește să transforme Pulse într-un instrument standard al experienței ChatGPT, consolidând în același timp rolul agenților AI în viața de zi cu zi a utilizatorilor.