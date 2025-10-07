ChatGPT are o nouă funcție prin care poate controla aplicații printr-un mesaj text

OpenAI a introdus un nou set de instrumente SDK dedicat dezvoltatorilor externi, care va permiţe integrarea şi accesarea directă a aplicaţiilor terţe direct din aplicația ChatGPT.

În prima etapă, noul SDK va permite conectarea ChatGPT la un număr restrâns de aplicații, printre care Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify și Zillow.

Această inițiativă marchează un pas important către transformarea ChatGPT într-o platformă centralizată de interacțiune digitală, capabilă să gestioneze și să coordoneze multiple servicii dintr-un singur punct de acces.

Noul update le va permite utilizatorilor să interacționeze cu aplicații externe prin comenzi text obișnuite, simplificând procesul de acces și autorizare. Prin noua funcție, ChatGPT poate să caute cazări pe Booking.com conform unor criterii specifice sau să genereze liste de redare pe Spotify adaptate unei stări de spirit, fără a necesita navigarea directă în aplicațiile respective.

Pentru a folosi aplicațiile în ChatGPT, utilizatorul poate începe mesajul menționând numele aplicației disponibile, de exemplu „Spotify, creează o listă de redare pentru petrecerea mea de vineri”. ChatGPT va identifica automat aplicația și va folosi contextul relevant pentru a oferi asistență. La prima utilizare a unei aplicații, platforma va solicita conectarea acesteia, informând utilizatorul despre datele care pot fi partajate.

OpenAI anunță că, în curând, ChatGPT va putea interacționa cu și mai multe aplicații, printre care se numără DoorDash, OpenTable, Target și Uber. Această extindere deschide posibilitatea ca platforma să funcționeze ca un asistent digital complet, capabil să centralizeze și să gestioneze diverse servicii într-un singur punct de acces.

În ceea ce privește siguranța și confidențialitatea, toate aplicațiile disponibile în ChatGPT vor trebui să respecte politicile de utilizare OpenAI, să fie potrivite pentru toate categoriile de public și să se conformeze regulilor partenerilor pentru integrarea terță.