Firmele cu flote Uber și Bolt, vizate de Antifrauda pentru evaziune fiscală

Antifrauda a suspendat plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, într-o decizie națională menită să combată evaziunea fiscală masivă. Măsura afectează cele mai mari firme de transport alternativ din România, iar accesul la generarea veniturilor pe platforme este temporar restricționat. Sursele Profit.ro arată că decizia vizează doar firmele cu risc fiscal ridicat, nu platformele în sine.

Decizia Antifraudă, transmisă deja către Uber și Bolt, reprezintă instituirea unor măsuri asigurătorii pentru sumele ce ar fi trebuit să ajungă la firme și șoferi. Inspectorii au constatat că multe firme care operează pe platforme nu sunt proprietarele mașinilor, ci le au în comodat de la alte societăți, iar veniturile șoferilor nu sunt fiscalizate corect.

Măsura are scopul de a recupera prejudicii foarte mari aduse bugetului de stat. Cele 100 de firme vizate sunt considerate cele mai mari din țară și au fost selectate în baza analizei de risc fiscal realizate de Antifraudă.

Potrivit oficialilor, această decizie vizează doar firmele cu risc fiscal extrem de ridicat. Șoferii și firmele controlate de ANAF vor avea plățile suspendate până la finalizarea anchetei. Măsura se aplică în toate județele și afectează direct veniturile generate prin Uber și Bolt, restricționând temporar accesul online al flotelor vizate.

În ultimele luni, Antifrauda a descoperit o schemă de evaziune fiscală care a generat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei. Schema funcționa astfel: o societate-paravan reținea un comision de 5–10% din sumele încasate de la platforme, iar diferența era redistribuită șoferilor fără fiscalizare.

Inspectorii au sancționat alte abateri contravenționale în valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei și au identificat 30 de cazuri în care șoferii nu foloseau aparate de marcat fiscale.

Pentru combaterea fenomenului, Antifrauda a sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri. Ministerul Finanțelor a introdus declarația informativă D397, obligând platformele să transmită datele direct către ANAF, ceea ce permite un control activ și în timp real asupra veniturilor generate prin ride-sharing.