Superliga. FC Argeș - Dinamo, ora 20.30. Meci cu implicații în zona de sus a clasamentului

Superliga. FC Argeș și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), la Mioveni, într-o confruntare din runda a 14-a a campionatului intern. Două echipe aflate în zona play-off-ului, ambele cu o zestre de 23 de puncte. Gazdele sunt pe locul al 5-lea, oaspeții se află pe 4. Lidera ierarhiei e FC Botoșani (28), urmată de Rapid, cu același număr de puncte.

„Suntem într-o situație bună, dar trebuie să rămânem la același nivel de concentrare și de atitudine. Întâlnim o echipă puternică, foarte dinamică, cu un antrenor care lucrează de aproape doi ani acolo. Va fi un joc dificil, Dinamo este o echipă în creștere, cu jucători valoroși, iar pentru noi e important să fim echilibrați și determinați pentru a obține un rezultat pozitiv.

Băieții s-au antrenat foarte bine, nu tratăm acest meci ca pe unul special, ci ca pe un joc important pe care vrem să îl câștigăm.

Mai avem un antrenament înainte de partidă și vom decide lotul final în funcție de starea medicală a jucătorilor. Au fost mici probleme, dar sper ca toți să fie apți”, a spus Bogdan Andone, tehnicianul echipei piteștene.

„Este o atmosferă bună la echipă, jucătorii sunt pozitivi. Am analizat meciul cu Rapid, am scos părțile pozitive. În unele momente am ratat multe ocazii, am avut situații care ar fi trebuit tratate mai bine. Am învățat din acelea, ne-am recuperat din punct de vedere fizic, cât și mental. Nu am avut mult timp pentru asta, am început imediat pregătirea pentru meciul cu Argeș”. a declarat și antrenorul dinamovist, Zeljko Kopic.

FC Argeș: D. Lazar - Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag - Rădescu, Sierra, Blagaic - Caio, Matos, Bettaieb Antrenor: Bogdan Andone

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko - Musi Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: „Orășenesc”, Mioveni Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș) / A1: Laszlo-Imre Bucsi (Sfântu Gheorghe - Covasna) / A2: Alexandru Vodă (Alba Iulia) / Arbitru VAR: Ionuț Coza (Cernica) / Arbitru AVAR: Cosmin Vatamanu (București) / R1: Răzvan Negară (Vaslui) / Observator arbitri: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe - Covasna)