Sport

Superliga. FC Argeș - Dinamo, ora 20.30. Meci cu implicații în zona de sus a clasamentului

Comentează știrea
Superliga. FC Argeș - Dinamo, ora 20.30. Meci cu implicații în zona de sus a clasamentuluiSuperliga. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Superliga. FC Argeș și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), la Mioveni, într-o confruntare din runda a 14-a a campionatului intern. Două echipe aflate în zona play-off-ului, ambele cu o zestre de 23 de puncte. Gazdele sunt pe locul al 5-lea, oaspeții se află pe 4. Lidera ierarhiei e FC Botoșani (28), urmată de Rapid, cu același număr de puncte.

Superliga. FC Argeș - Dinamo, întâlnirea între două echipe cu gândul la play-off

„Suntem într-o situație bună, dar trebuie să rămânem la același nivel de concentrare și de atitudine. Întâlnim o echipă puternică, foarte dinamică, cu un antrenor care lucrează de aproape doi ani acolo. Va fi un joc dificil, Dinamo este o echipă în creștere, cu jucători valoroși, iar pentru noi e important să fim echilibrați și determinați pentru a obține un rezultat pozitiv.

Băieții s-au antrenat foarte bine, nu tratăm acest meci ca pe unul special, ci ca pe un joc important pe care vrem să îl câștigăm.

Mai avem un antrenament înainte de partidă și vom decide lotul final în funcție de starea medicală a jucătorilor. Au fost mici probleme, dar sper ca toți să fie apți”, a spus Bogdan Andone, tehnicianul echipei piteștene.

Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz
Se reia furnizarea cu gaze pe Calea Rahovei. Anunțul Distrigaz
Nicuşor Dan, vizită la Antibiotice Iaşi. Discuții despre creșterea exporturilor companiei
Nicuşor Dan, vizită la Antibiotice Iaşi. Discuții despre creșterea exporturilor companiei
Zeljko Kopic

Zeljko Kopic. Sursa foto: wikipedia

„Kopic: „Ne-am recuperat din punct de vedere fizic”

„Este o atmosferă bună la echipă, jucătorii sunt pozitivi. Am analizat meciul cu Rapid, am scos părțile pozitive. În unele momente am ratat multe ocazii, am avut situații care ar fi trebuit tratate mai bine. Am învățat din acelea, ne-am recuperat din punct de vedere fizic, cât și mental. Nu am avut mult timp pentru asta, am început imediat pregătirea pentru meciul cu Argeș”. a declarat și antrenorul dinamovist, Zeljko Kopic.

FC Argeș - Dinamo, echipe probabile

FC Argeș: D. Lazar - Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag - Rădescu, Sierra, Blagaic - Caio, Matos, Bettaieb Antrenor: Bogdan Andone

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko - Musi Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: „Orășenesc”, Mioveni Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș) / A1: Laszlo-Imre Bucsi (Sfântu Gheorghe - Covasna) / A2: Alexandru Vodă (Alba Iulia) / Arbitru VAR: Ionuț Coza (Cernica) / Arbitru AVAR: Cosmin Vatamanu (București) / R1: Răzvan Negară (Vaslui) / Observator arbitri: Robert Dumitru (Sfântu Gheorghe - Covasna)

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:07 - Încă un ministru din Guvernul Recean renunță la funcție. Sergiu Lazarencu optează pentru Parlament
20:00 - Un Halloween cinematografic la Cazinoul din Constanța, sâmbătă, 1 noiembrie, 2 show-uri cu premiere muzicale
19:51 - Evz.ro. Motivul pentru care Trump a schimbat foaia cu Putin. Explozia din Rahova a lăsat doi bunici fără nimic
19:44 - Gala Companii de elită. Emine Coşkun, Ford Otosan: „Realizările noastre reflectă dedicarea și talentul remarcabil al ...
19:36 - A început Oktoberfest București! Primarul dă cep la primul mare butoi cu bere. Fanfara bavareză și Direcția 5 deschid...
19:27 - Emisarul economic al lui Putin a ajuns în Statele Unite. Va purta discuții cu administrația Trump

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale