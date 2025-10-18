Superliga. Universitatea Craiova - Unirea Slobozia, 3-1. Oltenii au câștigat o partidă încinsă

Universitatea Craiova a câștigat confruntarea disputată, sâmbătă, pe „Ion Oblemenco”, cu Unirea Slobozia, scor 3-1, din runda a 13-a a campionatului intern. Marius Antoche, de la oaspeți, a fost eliminat în minutul 34, gazdele au deschis scorul imediat, datorită lui Ștefan Baiaram (35).

În a doua repriză, Unirea a egalat prin Jayson Papeau (61), oltenii au revenit, au trecut în avantaj din nou și s-au distanțat, grație reușitelor lui Anzor Mekvabişvili (71) și Carlos Mora (90).

Înaintea acestei partide, echipa lui Mirel Rădoi bifase trei eșecuri și o înfrângere în ultimele patru confruntări în toate competițiile.

Au marcat: Ştefan Baiaram (35), Anzor Mekvabişvili (71), Carlos Mora (90), respectiv Jayson Papeau (61). Cartonaş roşu: Marius Antoche (Unirea, 34). Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe), Alexandru Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanţa) Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Braşov) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF.

Lidera ierarhiei e FC Botoșani (28 de puncte), care s-a impus, azi, pe terenul celor de la U Cluj, scor 2-0. Pe 2 e Craiova cu 27 de puncte, pe 3, Rapid cu 25 de puncte și un meci mai puțin disputat.

„Pe fondul rezultatului de la pauză, am făcut exact ce nu trebuia. Am discutat în vestiar. Aici am eu o problemă. Dacă jucătorii nu înțeleg ce urmează în repriza a doua, mai ales că am vorbit în vestiar… Primim mingea dintr-un aut al nostru.

Presiunea a crescut, ne-am precipitat vreo 8-9 minute, n-am înțeles de ce, pentru că timp era. Jocul se complica mai mult dacă nu-l aveam pe Isenko. Din păcate, nu avem răbdare. Pentru mine, victoria e importantă dacă vine după un joc bun. Nu poți avea multe victorii de genul ăsta”, a spus Mirel Rădoi, la final, conform Digi Sport.