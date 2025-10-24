Scandal uriaș la Craiova, între Baiaram și Mirel Rădoi. Tehnicianul Craiovei a explicat ce s-a întâmplat

Ștefan Baiaram nu a făcut parte din lotul Universității Craiova pentru meciul cu Noah, din Conference League. Mirel Rădoi a explicat că jucătorul a avut o reacție nervoasă când a aflat că nu e titular, dar a negat că fotbalistul ar fi înjurat.

Universitatea Craiova a obținut doar un egal, scor 1-1, cu campioana Armeniei, Noah, în etapa a doua din grupele Conference League. Rezultatul a fost eclipsat însă de absența surprinzătoare a lui Ștefan Baiaram, care nu a mai făcut parte din lotul de 23, deși fusese inclus inițial pe foaia de joc.

Potrivit explicațiilor oferite de Mirel Rădoi, decarul Craiovei a reacționat nervos în momentul în care a aflat că nu va fi titular. Antrenorul a decis să-l excludă complet din lot pentru a evita o eventuală tensiune în vestiar.

Tehnicianul oltenilor a precizat că nu îi poartă pică fotbalistului și că situația va fi analizată intern. Totodată, Rădoi a subliniat că îl apreciază pe Baiaram și că așteaptă de la el o atitudine mai profesionistă.

„Nu am cum să țin supărare pe el. E de aceeași vârstă cu băiatul meu cel mare. Am ceva personal cu fotbalistul Baiaram, dacă e. Am pretenții de la el să se antreneze în fiecare zi cum trebuie. Nu am nimic cu omul Baiaram. El trebuie să înțeleagă că, indiferent de decizie, trebuie să se supună. Responsabilitatea cea mai mare este a antrenorului. El trebuie să înțeleagă că niciun jucător nu are locul de titular asigurat cât voi fi eu”, a spus Rădoi.

Antrenorul a subliniat că prestația la antrenamente este singurul criteriu care garantează titularizarea.

„Locul de titular ți-l asiguri când în cele șase antrenamente de dinainte de meci ești capacitat 100%”, a adăugat acesta.

Întrebat direct dacă Baiaram a înjurat în momentul în care a aflat că este rezervă, Rădoi a respins categoric această variantă.

„Eu, cât eram acolo, nu cred că a înjurat. De ce? Pentru că el nu e genul. Are alte supărări, a dat cu ușa, dar de înjurat nu cred. Vă spun sincer, eu mă gândesc acum dacă l-am auzit vreodată înjurând. Nu cred”, a declarat antrenorul Universității Craiova.

Rădoi a completat că reacția jucătorului a fost de frustrare, nu de lipsă de respect, și că problema va fi discutată intern.

Antrenorul a transmis și un mesaj mai amplu către întregul lot al Craiovei, subliniind că nimeni nu are locul asigurat și că atitudinea trebuie să fie aceeași indiferent de statutul de titular sau rezervă.

„Poate azi ești nefericit, dar poate săptămâna viitoare ești titular. Ce faci? Zâmbești doar când ești titular și după aceea ești supărat că nu ești titular? Trebuie să te gândești că în această situație pot fi și colegii tăi. Cei care n-au jucat deloc azi ce ar fi trebuit să facă? Să mă ia la bătaie în vestiar acum? Deja vorbim de educație acum”, a spus Rădoi.

Antrenorul a precizat că speră ca Baiaram să înțeleagă mesajul și să revină la o formă fizică și mentală optimă.

„Sper ca Baiaram să înțeleagă că nimeni n-are ceva personal cu el și că doar comportamentul lui a făcut să nu fie prezent în primul 23”, a conchis Rădoi.

Rădoi a amintit și faptul că Baiaram a acuzat crampe musculare în meciul precedent și că nu se afla la un nivel fizic ideal pentru a fi titular.