Superliga. Petrolul - FC Botoșani, ora 20.30. Revelația campionatului vrea să revină pe primul loc

Superliga. Petrolul și FC Botoșani se întâlnesc în aceasră seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în ultima partidă din etapa a 15-a a campionatului intern. Oaspeții vor să încheie turul pe prima poziție, gazdele au nevoie să iasă din „zona minată”.

Cei de la FC Botoșani sunt pe locul secund, cu un total de 31 de puncte, lideră de Rapid, cu 32. Giuleștenii au urcat pe locul 1, după ce au remizat, duminică, pe terenul Universității Craiova, scor 2-2.

De partea cealaltă, Petrolul se clasează pe poziția a 12-a cu 13 puncte.

Petrolul: Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche - Jyry, Doukansy, Mateiu, Dongmo, R. Sălceanu - D. Radu, Chică-Roșă Rezerve: Krell, Onguene, M. Dulca, Guilherme, Hanca, Tolea, D. Paraschiv, V. Gheorghe, Hermann, Doumtsios, A. Dumitrache, Grozav Antrenor: Eugen Neagoe

FC Botoșani: Anestis - A. Dumitru, Miron, Diaw, Țigănașu - Petro, Bordeianu - Cîmpanu, Ongenda, Mailat - Kovtalyuk Rezerve: Kukic, Pavlovic, Suta, Adams, M. Fernandes, G. David, Aldair, Bodișteanu, Mitrov, E. Lopez, Dumiter Antrenor: Leo Grozavu Absent: Narcis Ilaș (accidentat)

Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești Arbitru: Horia Mladinovici // Asistenți: Mihaita Necula, Cristian Ilinca Arbitru VAR: Claudiu Marcu // Asistent VAR: Sorin Costreie.

Leo Grozavu, tehnicianul echipei din Botoșani, e de părere că urmează un meci greu la Ploiești, cu o formație ce s-a schimbat în bine.

„Urmează o partidă dificilă la Ploiești. Este o echipă care pare că și-a regăsit cadența, o echipă de tradiție. De la schimbarea antrenorului, lucrurile par că s-au îmbunătățit. Au reușit să lege rezultatele pozitive. Au două victorii, două egaluri, contabilizând aici și meciul de Cupă. Nu va fi o partidă ușoară. Întâlnim o echipă cu jucători experimentați, echilibrați, deci e clar că ne așteaptă o partidă foarte dificilă”, a spus Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor.