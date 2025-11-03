Elon Musk, vizibil schimbat. Medicii explică semnele de îmbătrânire rapidă

Ultimele apariții publice ale lui Elon Musk au atras atenția nu doar a fanilor și a presei, ci și a medicilor, care și-au exprimat îngrijorarea privind starea sa de sănătate. Dr. Stuart Fischer a avertizat că miliardarul dă semne de „îmbătrânire rapidă” sugerând că ar trebui o monitorizare mai atentă a sănătății sale.

Comentariile medicilor vin pe fondul unui interes public crescut pentru modul în care stilul de viață intens și presiunea profesională pot afecta fizicul și starea generală de sănătate a liderilor din tehnologie. Observatorii remarcă faptul că schimbările fizice vizibile ale lui Musk ar putea fi influențate de stres, oboseală sau alte probleme medicale, iar specialiștii recomandă precauție și evaluări periodice.

Miliardarul, în vârstă de 54 de ani, a dat semne evidente de oboseală în timpul unei apariții de trei ore la podcastul Joe Rogan Experience. Mulți au remarcat că fața sa părea mai epuizată decât în urmă cu câteva luni.

Dr. Stuart Fischer, medic din New York, a explicat că diferența este vizibilă: „Chiar și la Convenția Națională Republicană din iulie 2024, fața sa părea mai odihnită comparativ cu acum”. Potrivit medicului, „expunerea constantă la stres și controverse l-a îmbătrânit fizic și emoțional.”

„Stresul prelungit crește riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale”, a spus dr. Fischer. Hormonii precum cortizolul și adrenalina, eliberați constant în corp, accelerează uzura inimii și favorizează formarea cheagurilor de sânge.

Pe lângă riscurile cardiovasculare, stresul cronic afectează și modul în care organismul absoarbe nutrienții, ceea ce reduce eficiența vitaminelor și antioxidanților esențiali și grăbește procesul de îmbătrânire celulară. „Lipsa somnului și alimentația necorespunzătoare agravează situația”, a mai adăugat Dr. Fischer.

Pe plan estetic, nivelurile ridicate de hormoni de stres descompun colagenul, proteina responsabilă pentru fermitatea și elasticitatea pielii, ceea ce poate duce la un ten tern, lăsat, cu cearcăne și riduri accentuate. În plus, stresul afectează calitatea somnului și funcțiile cognitive, amplificând efectele îmbătrânirii accelerate.

„Este vorba despre acel stres copleșitor. Nu cred că era pregătit pentru presiunea politicii internaționale din ultimii ani. Chiar și politica locală este solicitantă, dar confruntările la nivel național și global sunt cu totul altceva. În plus, trebuie să gestioneze și afacerile proprii, în timp ce oamenii care îl susțineau înainte sunt acum profund nemulțumiți”, a mai subliniat Dr. Fischer.

După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie, miliardarul a fost numit la șefia nou-înființatului Departament pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), o inițiativă menită să reducă semnificativ birocrația agențiilor federale. Totuși, în mai, Musk a anunțat că se retrage din această poziție, după ce a intrat în conflict cu președintele.

Deși a colaborat inițial cu Trump la începutul celui de-al doilea mandat, Musk fusese anterior perceput de stânga ca un promotor al energiei verzi și a votat pentru Joe Biden în 2020. Totuși, politica sa a suferit o schimbare majoră odată cu achiziția platformei Twitter în 2022, pe care a redenumit-o „X”.

Până la mijlocul lui 2024, multe dintre postările sale de pe platformă au început să reflecte poziții conservatoare. De asemenea, Musk a folosit X pentru a comenta evoluțiile politice din Marea Britanie. La începutul săptămânii, el a susținut că „războiul civil a început deja” în Regatul Unit și și-a exprimat sprijinul pentru controversatul activist de extremă dreapta Tommy Robinson, afirmând că englezii trebuie să se alieze cu lideri duri precum Robinson pentru a supraviețui, potrivit metro.co.uk.