Elon Musk va lansa Grokipedia, o alternativă la Wikipedia

Elon Musk a anunțat că startup-ul său de inteligență artificială, „xAI”, dezvoltă „Grokipedia”, o platformă mult mai „îmbunătățită” față de Wikipedia. Anunțul vine după ce cofondatorul Larry Sanger, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la practicile editoriale ale Wikipedia, informează teslarati.com.

Într-un interviu acordat pentru Tucker Carlson, Sanger a spus că publicațiile conservatoare precum Fox News , Daily Caller și New York Post au fost practic incluse pe lista neagră, în timp ce publicațiile de dreapta precum The New York Times, CNN, Mother Jones și Alianța Gay sunt tratate „ca fiind fiabile” pe Wikipedia.

De asemenea, Elon Musk, proprietarul rețelei de socializare x (fostă Twitter), a declarat că noul serviciu va veni cu „o îmbunătățire semnificativă” față de enciclopedia online consacrată, ale cărei articole sunt create și editate de voluntari.

Miliardarul american s-a arătat nemulțumit de practicile Wikipedia, acuzând-o de partizanat politic, susținând că enciclopedia online reflectă mai mult opiniile de stânga.

David Sacks, un aliat al lui Elon Musk care a fost numit recent de președintele Donald Trump în funcția de comisar pentru inteligență artificială (AI) al administrației de la Casa Albă, a criticat utilizarea conținutului Wikipedia pentru antrenarea software-urilor de AI cu puțin timp înainte de anunțul făcut miliardar.

Numele „Grokipedia” al platformei online provine de la chatbotul „Grok” al companiei xAI, pe care Elon Musk l-a descris ca fiind „un căutător maximal al adevărului”.

Cu toate acestea, Grok a stârnit controverse în urltima perioadă, după ce a făcut o serie de remarci antisemite, pe care compania lui Elon Musk le-a atribuit unei programări defectuoase.

Elon Musk a mai subliniat faptul că „Grokipedia” este un proiect mai larg al „xAI” de „înțelegere a Universului”. El a sugerat că noua platformă va oferi surse mai ample, în comparație cu sistemul actual al Wikipedia.