Cum au ajuns Valentin Ceaușescu și Gică Popescu la cuțite, chiar înainte să cadă regimul comunist

Unul dintre momentele mai puțin discutate din istoria fotbalului românesc îl are în prim-plan pe Valentin Ceaușescu și pe fostul internațional Gică Popescu.

Episodul a fost povestit recent de Tică Dănilescu. Ruptura dintre Gică Popescu - unull dintre jucătorii emblematici ai României - și Valentin Ceaușescu a avut loc acum aproape 37 de ani.

În returul sezonului 1988–1989, Gică Popescu ajunsese la Steaua București sub formă de împrumut de la Universitatea Craiova, ca parte a stagiului militar obligatoriu. În acel sezon, Steaua dominase fotbalul românesc și părea un loc potrivit pentru un fotbalist aflat la început de drum.

Ulterior, când Popescu a terminat stagiul militar și a refuzat să rămână definitiv la gruparea militară, simpatizanții clubului și conducerea au rămas surprinși. Situația a degenerat într-o dispută în jurul viitorului său la Steaua.

Oficialul clubului din acea vreme, Tică Dănilescu, a povestit că a mers personal la Craiova pentru a discuta cu Popescu și a încerca să îl convingă să revină. Dănilescu a sunat atunci la terenul la care juca Valentin Ceaușescu, considerat „protectorul Stelei” în acea epocă, dar acesta a răspuns tranșant: „Nu mă mai interesează, să nu vină!”.

Refuzul lui Valentin a avut un impact imediat asupra relațiilor dintre cei implicați. Gică Popescu, respins de conducerea Stelei în acel moment, a ales să se întoarcă la Craiova, unde și-a continuat cariera, devenind unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din generația sa. Această decizie a deschis calea pentru cariera de excepție internațională pe care a avut-o mai târziu.

Situația nu a rămas însă definitiv tensionată. Se spune că mai târziu, după succesul României în meciul cu Danemarca din toamna anului 1989, calificarea la Campionatul Mondial din Italia 1990 ar fi fost un moment de reconciliere.

Imaginile de după acel meci îl surprind pe Popescu și pe Valentin împreună, într-un gest simbolic de împăcare, ceea ce sugerează că evenimentele din trecut au fost lăsate în urmă odată cu trecerea timpului.