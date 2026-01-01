Gică Popescu, sfat pentru Radu Drăgușin. Ce este esențial pentru internaționalul român

Gică Popescu a vorbit despre situația lui Radu Drăgușin, jucătorul echipei Tottenham, care a lipsit aproape un an de pe teren din cauza unei accidentări grave. Fundașul central al londonezilor a revenit în meciul cu Crystal Palace, atunci când a fost introdus în ultimele minute. Se vorbește despre o posibilă plecare a lui Drăgușin de la Tottenham, la Palace sau la Nottingham Forest. El e dorit și în Serie A, de Juventus sau de Napoli.

Popescu a spus că, esențial pentru internaționalul român este ca el să joace pentru a avea meciuri în picioare. Depinde unde s-ar duce în Italia. Dacă se întoarce la o echipă de subsolul clasamentului, este un pas înapoi. Dacă se întoarce la o echipă de top, cred că este un pas înainte, pentru că Serie A este un campionat din primele patru, chiar dacă nu este la nivelul Premier League.

Pentru Drăgușin e e important să se ducă la o echipă unde să joace. Dacă rămâne la Tottenham, foarte bine, să joace la Tottenham, pentru că este un jucător care a lipsit naţionalei, este un jucător cu constanță”, a spus Popescu pentru as.ro.

Radu Drăgușin a spus că accidentarea care l-a ținut departe de gazon a fost un moment extrem de dificil, dar a fost ajutat de apropiați pentru a putea trece de această cumpănă.

„A fost o călătorie lungă. A fost cea mai mare provocare din viața mea, dar am continuat, am avut oameni lângă mine care m-au ajutat. Colegii, familia, logodnica. Cum am spus, știam că drumul va fi lung și că va fi o lumină la finalul lui. M-am simțit normal din nou când m-a chemat antrenorul să intru în teren. Mi-a lipsit acest sentiment, atmosfera, fanii și coechipierii pe teren. Mi-a lipsit fotbalul. Sunt foarte fericit acum”.