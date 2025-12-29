Amazon oprește proiectul de livrare cu drone pe piața din Italia. Compania își reevaluează investiţiile

Proiectul prin care Amazon intenționa să livreze colete cu ajutorul dronelor în Italia se oprește, după ce compania a decis să renunțe la planurile comerciale pentru această țară. „În urma unei evaluări strategice, am decis să oprim planurile comerciale de livrare cu drone în Italia. În pofida dialogului pozitiv şi a progreselor realizate împreună cu autorităţile aeronautice italiene, cadrul mai larg de reglementare din domeniul afacerilor nu sprijină, în acest moment, obiectivele noastre pe termen lung pentru acest program”, a transmis compania într-un comunicat de presă.

Gigantul american a anunțat duminică faptul că nu va mai continua programul, explicând că, deși discuțiile și colaborarea cu autoritățile aeronautice au mers înainte, cadrul general de reglementare nu este compatibil cu obiectivele sale pe termen lung, potrivit relatărilor CNBC.

Într-un punct de vedere transmis agenției Reuters, Amazon a precizat că hotărârea a venit în urma unei analize ample asupra direcției strategice a companiei.

Autoritatea italiană pentru aviație civilă, ENAC, a considerat decizia neașteptată. Într-un comunicat difuzat sâmbătă, instituția a arătat că hotărârea ar fi fost determinată de politica internă a companiei, în contextul unor ”evenimente financiare recente care implică grupul”.

În decembrie 2024, Amazon anunțase că finalizase cu succes testele inițiale ale livrărilor cu drone în localitatea San Salvo, din regiunea Abruzzo, proiectul fiind privit atunci ca un pas important către lansarea comercială a serviciului.

Compania nu a explicat în detaliu ce elemente lipsesc în prezent. Decizia sugerează posibile obstacole legate de reglementări locale, de infrastructură sau de configurația urbană din Italia, în timp ce sistemul funcționează deja în Statele Unite și Regatul Unit.

„Proiectele noastre de livrare cu drone în SUA și UK continuă pozitiv. Zborurile de testare și livrările comerciale se dovedesc eficiente și bine primite de clienți”, a mai precizat Amazon în comunicat.

Suspendarea proiectului Prime Air reprezintă o lovitură pentru dezvoltarea tehnologiilor de livrare în Italia, țara rămânând în afara primei generații de state europene care beneficiază de acest serviciu inovator.

Decizia de retragere apare într-un moment în care Amazon își reevaluează investițiile și proiectele experimentale la nivel internațional, pe fondul presiunilor de reglementare și al priorităților financiare ale grupului.