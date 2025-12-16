Tesla îi depășește pe rivalii din Big Tech. Câștiguri de peste trei miliarde de dolari din acțiuni

Recompensele obținute de membrii consiliului de administrație al Tesla din acțiuni depășesc pragul de 3 miliarde de dolari, un nivel considerabil mai mare decât cel înregistrat de directorii din alte mari companii tehnologice americane. Datele apar într-o analiză realizată pentru Reuters de firma specializată în guvernanță corporativă și compensații Equilar, care evidențiază dimensiunea excepțională a câștigurilor acumulate la Tesla.

Potrivit analizei, Kimbal Musk, fratele directorului general Elon Musk, a câștigat aproape 1 miliard de dolari din 2004, sumă calculată pe baza valorii actualizate a opțiunilor pe acțiuni pe care le-a deținut sau le-a vândut. Un alt director, Ira Ehrenpreis, a obținut aproximativ 869 de milioane de dolari din 2007, în timp ce președinta consiliului de administrație, Robyn Denholm, a acumulat circa 650 de milioane de dolari din 2014.

Aceste câștiguri au fost realizate în condițiile în care Tesla nu a mai acordat noi pachete de acțiuni directorilor săi din anul 2020. Începând cu 2021, consiliul de administrație a decis suspendarea remunerației directorilor, ca parte a unui demers de soluționare a unui proces intentat de acționari, care contestau nivelurile considerate excesive ale plăților.

Chiar și așa, în perioada 2018–2020, un director Tesla a primit în medie aproximativ 12 milioane de dolari sub formă de numerar și acțiuni. Această sumă este de aproape opt ori mai mare decât compensația medie a unui director de la Alphabet, compania situată pe locul următor în topul plăților din grupul „Magnificent Seven”.

Valoarea inițială a pachetelor de compensații a crescut spectaculos odată cu aprecierea acțiunilor Tesla. Deși toate cele șapte companii din grupul „Magnificent Seven” – Nvidia, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, Amazon și Tesla – au beneficiat de creșteri bursiere puternice, Tesla se remarcă prin faptul că dimensiunea inițială a recompenselor acordate directorilor a avut un impact decisiv asupra averilor obținute din aceste funcții part-time, arată analiza Equilar.

Chiar dacă sunt luați în calcul și anii în care plățile au fost suspendate, compensația medie a directorilor Tesla în intervalul 2018–2024 a fost de două ori și jumătate mai mare decât cea a directorilor Meta, următorii cei mai bine remunerați din aceeași perioadă.

Într-un punct de vedere transmis Reuters, un purtător de cuvânt al Tesla a declarat că remunerația directorilor „nu este excesivă, ci este direct legată de performanţa acţiunilor şi de crearea de valoare pentru acţionari”. Compania a precizat totodată că membrii consiliului depun un efort considerabil, menționând participarea la 58 de ședințe ale consiliului sau ale comitetelor în anul 2024, un nivel peste media industriei.

Tesla se distinge și prin faptul că și-a remunerat directorii aproape exclusiv prin opțiuni pe acțiuni, nu prin acțiuni propriu-zise, o practică rar întâlnită și criticată de specialiștii în guvernanță corporativă. Opțiunile pot amplifica semnificativ câștigurile, fără ca directorii să fie expuși în mod direct riscului scăderii prețului acțiunilor. Conform Asociației Naționale a Directorilor Corporativi, doar 5% dintre cele mai mari 200 de companii incluse în indicele S&P 500 utilizează opțiuni pentru plata directorilor.

Patru experți în guvernanță corporativă care au analizat datele Equilar pentru Reuters au avertizat că nivelul extrem al remunerațiilor ar putea afecta independența consiliului Tesla în rolul său de supraveghere a companiei și a directorului general Elon Musk.

„Directorii Tesla sunt ridicol de bine plătiţi. Nu este clar dacă o astfel de remuneraţie chiar îmbunătăţeşte calitatea supravegherii.”, a declarat Douglas Chia, consultant independent în guvernanță corporativă.

Remunerația consiliului Tesla a fost deja menționată critic într-o hotărâre a unei instanțe din Delaware, care anul trecut a anulat pachetul de plată acordat lui Elon Musk în 2018, evaluat la aproximativ 132 de miliarde de dolari la prețurile actuale ale acțiunilor. Judecătorul a concluzionat că nivelurile ridicate ale remunerațiilor directorilor și relațiile personale cu Musk au influențat negocierile privind salariul directorului general.

Consiliul a contestat această decizie și a anunțat că va propune un nou pachet de compensații pentru Elon Musk, de cel puțin 42 de miliarde de dolari, în cazul în care apelul va fi respins. În luna septembrie, Tesla a prezentat și un nou plan care i-ar putea oferi lui Musk acțiuni în valoare de până la 1.000 de miliarde de dolari în următorul deceniu, consolidându-i poziția de cel mai bine plătit director general din istorie.