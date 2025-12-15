Blindate la standarde NATO fabricate în România de compania care a lansat primul autobuz electric autohton

După lansarea primului autobuz electric, realizat integral în România, Automecanica Mediaş își îndreaptă atenția și spre industria de apărare. Producătorul, cu o tradiție de peste opt decenii, marchează astfel una dintre cele mai dinamice perioade din istoria sa, acționând în două domenii strategice: mobilitate verde și industria de apărare.

Un pas a fost făcut prin lansarea primului autobuz electric 100% românesc, un model de 12 metri, considerat o realizare tehnologică importantă pentru producția autohtonă. „Este foarte prietenos cu mediul”, a explicat inginerul Delia Stupinean, reprezentantul companiei producătoare de caroserii și remorci. Modelul este echipat cu un sistem modern de propulsie și baterii de ultimă generație, gestionate printr-un sistem inovator de distribuție computerizată a energiei.

Din 2026, Automecanica Mediaș va începe și producția de vehicule blindate tactice 4x4, realizate în conformitate cu standardele NATO. Blindatele sunt destinate Armatei Române și pot fi configurate, având ca obiectiv o gamă largă de misiuni. Ele dispun de un motor diesel de 360 CP, ating o viteză maximă de 110 km/h și pot parcurge până la 700 de kilometri.

Potrivit Deliei Stupinean, fabrica își asumă întregul proces tehnologic: „Automecanica SA va produce de la 0 la cheie”. Iar peste 800 de unități sunt programate pentru producție în următorii ani.

Planurile de viitor la fabricii țintesc însă și mai departe. Ele vizează dezvoltarea unui prototip de tramvai, a unui tren ușor de mare viteză și chiar a unui concept de metrou. Strategia are ca obiectiv consolidarea poziției României ca jucător regional important în sectorul vehiculelor cu emisii zero și al tehnologiilor industriale avansate.

Compania a fost înființată în 1939 și a produs avioane pentru Al Doilea Război Mondial, continuând ulterior pe partea militară. Acum se află într-un amplu proces de modernizare și, datorită mediului și cerințelor europene, a început să ne focusese pe partea de mobility.