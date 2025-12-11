Amazon va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud și AI din India
- Andreea Răzmeriță
- 11 decembrie 2025, 09:10
Amazon va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud și inteligență artificială din India până în 2030, un pas ce marchează intensificarea competiției dintre giganții tehnologici pentru dominația uneia dintre cele mai dinamice piețe digitale din lume, potrivit CNBC.
Amazon își extinde investițiile în India pentru AI și digitalizare
Angajamentul, prezentat la summitul Amazon Smbhav de la New Delhi, completează investițiile anterioare de aproape 40 de miliarde de dolari ale companiei în India. Noile fonduri vor susține digitalizarea bazată pe inteligență artificială, creșterea exporturilor și crearea de locuri de muncă, în concordanță cu prioritățile naționale pentru dezvoltarea unui ecosistem AI local.
Amazon estimează că până în 2030 planul său va genera aproximativ 1 milion de locuri de muncă directe și indirecte, va quadruplica exporturile până la 80 de miliarde de dolari și va aduce tehnologii AI către 15 milioane de mici întreprinderi.
India accelerează investițiile în infrastructura AI
India se află printre regiunile cu cea mai rapidă creștere a cheltuielilor pentru inteligență artificială din Asia-Pacific. Deepika Giri, director de cercetare la IDC, a declarat pentru CNBC că principala oportunitate constă în lipsa infrastructurii de calcul necesare pentru dezvoltarea și rularea aplicațiilor AI.
Pe fondul tensiunilor comerciale globale, țările asiatice își intensifică eforturile pentru a construi capacități AI suverane. Infrastructura devine astfel un element central al strategiilor regionale de dezvoltare și securizare a tehnologiilor digitale.
Amazon se alătură companiei Microsoft pentru investițiile în infrastructura digitală a Indiei
Investiția Amazon confirmă angajamentul companiei față de economia digitală în expansiune rapidă a Indiei, unde dezvoltă centre de fulfillment, centre de date și infrastructură de plăți prin Amazon Web Services. Anunțul a venit în contextul în care Microsoft a prezentat recent un plan de investiții de 17,5 miliarde de dolari în infrastructura AI a țării.
Amit Agarwal, vicepreședinte senior Amazon pentru piețe emergente, a subliniat că compania a contribuit la transformarea digitală a Indiei în ultimii 15 ani și că își propune să continue să susțină creșterea economiei locale, democratizând accesul la tehnologiile de inteligență artificială pentru milioane de oameni.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.