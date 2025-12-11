Amazon va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud și AI din India

Amazon va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud și inteligență artificială din India până în 2030, un pas ce marchează intensificarea competiției dintre giganții tehnologici pentru dominația uneia dintre cele mai dinamice piețe digitale din lume, potrivit CNBC.

Angajamentul, prezentat la summitul Amazon Smbhav de la New Delhi, completează investițiile anterioare de aproape 40 de miliarde de dolari ale companiei în India. Noile fonduri vor susține digitalizarea bazată pe inteligență artificială, creșterea exporturilor și crearea de locuri de muncă, în concordanță cu prioritățile naționale pentru dezvoltarea unui ecosistem AI local.

Amazon estimează că până în 2030 planul său va genera aproximativ 1 milion de locuri de muncă directe și indirecte, va quadruplica exporturile până la 80 de miliarde de dolari și va aduce tehnologii AI către 15 milioane de mici întreprinderi.

India se află printre regiunile cu cea mai rapidă creștere a cheltuielilor pentru inteligență artificială din Asia-Pacific. Deepika Giri, director de cercetare la IDC, a declarat pentru CNBC că principala oportunitate constă în lipsa infrastructurii de calcul necesare pentru dezvoltarea și rularea aplicațiilor AI.

Pe fondul tensiunilor comerciale globale, țările asiatice își intensifică eforturile pentru a construi capacități AI suverane. Infrastructura devine astfel un element central al strategiilor regionale de dezvoltare și securizare a tehnologiilor digitale.