Extrageri Loto speciale în ultima zi a anului. Premiu uriaș pus în joc

În ultima zi a anului, pasionații de jocuri loto au parte de o serie specială de trageri, organizate de Loteria Română, cu premii consistente puse la bătaie la mai multe categorii. Programul tradițional se schimbă, iar extragerile au loc miercuri, 31 decembrie.

Loteria Națională anunță că, în 31 decembrie, se organizează extrageri pentru Loto 6/49, Noroc, Super Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Joker. De obicei, tragerile de la mijlocul săptămânii aveau loc joia, însă de această dată data de 1 ianuarie cade chiar într-o zi de joi, ceea ce schimbă programul.

Astfel, miercuri sunt programate tragerile speciale Loto de Anul Nou, potrivit informațiilor transmise de instituție. Pentru Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor fi organizate câte două extrageri: una principală și una suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează: LOTO 6/49 – 200.000 de lei, JOKER – 100.000 de lei și LOTO 5/40 – 50.000 de lei.

Prețurile pentru variantele simple rămân neschimbate. Participanții pot juca la LOTO 6/49 cu 16 lei și la JOKER cu 14 lei, iar pentru LOTO 5/40 tariful este de 10 lei. Jocurile NOROC, NOROC PLUS și Super Noroc au prețuri de 4 lei, 3 lei, respectiv 2 lei.

Pentru Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 8,69 milioane de euro. În cazul Loto 6/49, la categoria I, premiul estimat depășește 1,7 milioane de euro.

La Loto 6/49 există un report în valoare de peste 8,7 milioane de lei (mai mult de 1,7 milioane de euro), iar la Noroc este pus în joc un report cumulat de peste 4,85 milioane de lei (aproximativ 954.400 de euro).

La Joker, categoria I aduce un report de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro), iar la Noroc Plus reportul de la categoria I depășește 75.900 de lei (circa 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report de peste 71.800 de lei. În același timp, Super Noroc vine cu un report cumulat de peste 140.000 de lei (mai mult de 27.500 de euro).