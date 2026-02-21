Mircea Lucescu va fi pe bancă la meciul cu Turcia, din 26 martie: Starea de sănătate îi permite

Mircea Lucescu (80 de ani) va fi pe banca echipei naționale la barajul cu Turcia, din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial, programat în martie. Anunțul așteptat de toți românii a fost făcut de FRF, pe site-ul oficial.

Mircea Lucescu a revenit, vineri seară, din Belgia, unde a efectuat un control medical. În ultimele săptămâni, reputatul antrenor a acuzat probleme de sănătate, fiind internat de trei ori la Spitalul Universitar de Urgență București. Din fericire, “Il Luce” a primit permisiunea medicilor să-și continue cariera.

Lucescu s-a întâlnit cu oficialii FRF, cărora le-a transmis că nu se pune problema să lipsească de pe banca echipei naționale la barajul cu Turcia, programat pe 26 martie.

“Federația Română de Fotbal anunță că selecționerul Mircea Lucescu va fi prezent pe banca tehnică a Echipei Naționale a României la meciurile din play-off-ul de calificare pentru Campionatul Mondial.

Decizia a fost luată în urma evaluărilor medicale recente și a discuțiilor purtate între conducerea FRF și selecționer. În urma acestor consultări, Mircea Lucescu a confirmat că starea sa de sănătate îi permite să își îndeplinească atribuțiile la cel mai înalt nivel și să fie alături de jucători la partidele decisive din această primăvară.

Avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea pe banca echipei naționale”, a transmis FRF.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a salutat faptul că Mircea Lucescu rămâne, în continuare, selecționerul reprezentativei României. Șeful de la Casa Fotbalului este optimist că “tricolorii” vor reuși calificarea la turneul final din America de Nord.

“Ne bucurăm să mergem împreună cu domnul Lucescu până la capătul drumului pe care l-am început în toamna anului 2024. Experiența domniei sale reprezintă un atu esențial pentru echipă într-un moment atât de important. Avem încredere că România va reveni la Campionatul Mondial după 28 de ani”, a spus Răzvan Burleanu, președinte FRF.

La rândul lui, Mircea Lucescu a declarat că, în ciuda problemelor de sănătate, a ținut tot timpul legătura cu jucătorii. La fel ca președintele FRF, este încrezător că România se va califica la Cupa Mondială din 2026.

„De azi, tot ce contează este pregătirea echipei pentru meciurile din play-off. Am ținut tot timpul legătura cu asistenții mei și cu jucătorii, s-a lucrat în toată această perioadă la cel mai înalt nivel. Avem o echipă formată din fotbaliști valoroși și sunt sigur că se vor pregăti foarte bine pentru aceste jocuri.

Sunt talentați și au dorința de a face românii fericiți. Cred în ambiția și forța grupului și în capacitatea lui de a depăși acest moment. Sunt sigur că împreună putem să obținem calificarea.

Avem nevoie acum de o atmosferă bună care să ne ofere posibilitatea de a pregăti în liniște aceste partide foarte importante pentru tot fotbalul românesc”, a transmis și Mircea Lucescu.

Pe 26 martie, România va întâlni, la Istanbul, pe Turcia. Dacă “tricolorii” vor câștiga, vor da piept cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare, într-o partidă decisivă pentru calificarea la Cupa Mondială.