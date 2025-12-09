Sport

Turcii au stabilit unde vor juca marele meci de baraj cu România, pentru Mondialul din 2026

Turcii au stabilit unde vor juca marele meci de baraj cu România, pentru Mondialul din 2026Mircea Lucescu. Sursa foto: Captură video Youtube
Federația de Fotbal din Turcia a stabilit unde se va juca meciul de baraj dintre naționala „Semilunei” și cea a României. Cele două reprezentative se vor întâlni la data de 26 martie, la Istanbul, pe „Beșiktaș Stadium”. Este semifinala play-off-ului care duce la Campionatul Mondial din 2026 găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Turcia - România se joacă la Istanbul

Câștigătoarea acestei confruntări va evolua la data de 31 martie împotriva învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare.

„Echipa noastră națională va întâlni România pe teren propriu în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială FIFA 2026, meciul urmând să se dispute la Istanbul.

Meciul, care va avea loc pe stadionul Beşiktaş Park, va începe la ora 20:00 (n.r. - 19:00 ora României), joi, 26 martie 2026. Pentru partida împotriva României, echipa noastră națională va păși pentru a patra oară pe terenul stadionului Beşiktaş Park, care înlocuiește stadionul İnönü, unde a disputat 67 de meciuri în trecut.

Un mare lanț de magazine se extinde. Anunță noi locuri de muncă pentru români
Băsescu: România riscă să fie forțată să vândă active strategice din cauza datoriilor
Băsescu: România riscă să fie forțată să vândă active strategice din cauza datoriilor

sursa: Facebook

Anunțul Federației

Echipa națională a Turciei a jucat primul său meci pe vechiul stadion pe 30 mai 1948 împotriva Austriei, pierzând cu 1-0. În ultimul său meci acolo, pe 3 martie 2010, a învins Hondurasul cu 2-0.

Echipa națională a Turciei a disputat 70 de meciuri la Beşiktaş Park, cunoscut anterior sub numele de Stadionul İnönü, câștigând 29, pierzând 22 și remizând de 16 ori”, a fost anunțul pe care l-au făcut oficialii Federației de Fotbal din Turcia.

Posibilul program al „tricolorilor”

Dacă ar ajunge la Campionatul Mondial, naționala lui Mircea Lucescu ar evolua în Grupa D, cu SUA, Paraguay și Australia.

Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver) Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco) Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

„E o finală şi noi o vom considera ca o finală pentru Mondial. Aş putea spune că e mai dificil decât orice meci de la Mondial din grupa în care România a fost alocată. Sunt încrezător că determinarea, sacrificiul, dar şi inteligenţa jucătorilor noştri vor face diferenţa şi că vom reuşi să devenim o inspiraţie”, a spus Răzvan Burleanu, președintele FRF, despre jocul cu Turcia.

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
