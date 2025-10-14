Kosovo, învinge Suedia! Franța, egal cu Islanda. Rezultatele din preliminariile pentru CM 2026

Etapa de luni, 13 octombrie, a tras câteva linii groase în cursa europeană spre Mondialul din 2026. Seara a oferit un amestec de pragmatism, surprize și nerv, cu implicații directe pentru calculele de toamnă, notează siteul UEFA. Surpriza serii: Kosovo

Germania a bifat exact ce-i trebuia la Belfast: Irlanda de Nord – Germania 0–1. Nu spectacol, ci control rece. Nemții au ținut jocul la temperatură joasă, au marcat la momentul oportun și au închis ferestrele de oportunitate. Trei puncte care spun mai mult despre maturitatea grupului decât despre imaginație.

În Slovacia – Luxemburg 2–0, gazdele au luat devreme „plutonul” în piept și nu s-au mai uitat înapoi. Un meci așezat, în care slovacii au arătat că știu să gestioneze statutul de favoriți și să rămână cu șanse reale la primele două locuri.

La Ljubljana, Slovenia – Elveția 0–0 a fost un duel înghețat tactic. Linia de pase a fost tăiată meticulos de ambele părți, iar ocaziile clare au stat sub cheie. Rezultatul ține pe toată lumea „în priză”, dar nu lămurește ierarhia.

Surpriza serii a venit din nord: Suedia – Kosovo 0–1. Scandinavi peste 60% posesie, inițiativă, șuturi, dar loviți pe tranziție de o echipă cinică. Un eșec scump pentru suedezi, care complică serios finalul de grupă.

Suedia a trăit o seară amară la Stockholm, pierzând surprinzător în fața naționalei din Kosovo, scor 0–1, într-un meci dominat teritorial, dar fără inspirație în fața porții. Oaspeții au rezistat eroic, au profitat de singura breșă importantă și au scris una dintre cele mai importante pagini din istoria lor fotbalistică.

Nordicii au început partida cu inițiativă, impunând un ritm alert și controlând mingea. Isak, Gyökeres și Ayari au combinat bine în treimea adversă, dar portarul Arijanet Muriç a fost într-o formă excelentă, intervenind în repetate rânduri la șuturile suedezilor (min. 10, 14 și 27).

În ciuda dominării gazdelor, Kosovo a lovit pe contraatac. În minutul 32, după o acțiune rapidă pornită din flancul drept, Veldin Hodža a trimis perfect în careu, iar Fisnik Asllani a finalizat cu calm pentru 0–1. Momentul a tăiat elanul nordicilor, iar până la pauză, tot oaspeții au fost mai periculoși: în minutul 44, Vedat Muriqi a fost aproape de 0–2, mingea sa lovind bara transversală.

După pauză, selecționerul Suediei a făcut mai multe schimbări – Elanga, Bernhardsson și Bardghji au intrat pentru a aduce prospețime ofensivă. Jocul a devenit mai intens, însă scenariul a rămas același: Suedia a avut posesia, iar Kosovo a blocat tot.

Șuturile lui Gyökeres (min. 48, 73) și Isak (min. 68, 76) au trecut milimetric pe lângă poartă, în timp ce Muriç a intervenit decisiv în câteva momente critice. Cu zece minute înainte de final, portarul kosovar a fost avertizat pentru trageri de timp, semn al unei presiuni uriașe venite din partea gazdelor.

Pe final, suedezii au împins jocul în careul advers, dar ocaziile lui Lagerbielke și Isak din minutele de prelungiri nu au găsit ținta. Fluierul final a consfințit o victorie istorică pentru Kosovo și o înfrângere dureroasă pentru Suedia, care riscă să piardă contactul cu primele locuri din grupă.

La Reykjavik, a fost sare și piper: Islanda – Franța 2–2. Insularii au mușcat de două ori, „cocoșii” au răspuns, dar nu au găsit lovitura de grație. Pentru francezi rămâne gustul amar al punctelor risipite, pentru islandezi — confirmarea că pot scoate suflu din tribune și din orgoliu.

Franța rămâne lider în Grupa D, deși și-a pierdut parcursul perfect după un egal tensionat, 2–2, cu Islanda la Reykjavik. Gazdele, împinse de un public neobosit, au deschis scorul prin Victor Pálsson chiar înainte de pauză, profitând de o ezitare a apărării franceze. „Les Bleus” au dominat posesia mare parte din prima repriză, dar au fost opriți de un inspirat Elias Rafn Ólafsson, care a avut mai multe intervenții decisive și a menținut Islanda în meci.

Repriza a doua a adus reacția Franței: Christopher Nkunku și Jean-Philippe Mateta au întors scorul cu două goluri în cinci minute, lăsând impresia unei noi reveniri spectaculoase din partea campioanei mondiale. Totuși, Islanda nu a cedat. Doar două minute mai târziu, Kristian Hlynsson a finalizat un contraatac perfect, restabilind egalitatea, spre delirul tribunelor de pe Laugardalsvöllur. În ciuda presiunii constante din final, scorul a rămas neschimbat. După patru partide, Franța conduce grupa cu un avans de trei puncte față de Ucraina, în timp ce Islanda rămâne aproape, păstrându-și șansele pentru un eventual loc la baraj.

Ucraina a întors presiunea în combustibil: Ucraina – Azerbaidjan 2–1. O repriză secundă în care gazdele au ținut adversarul în jumătatea proprie și au împins scorul la un 2–1 muncit, cu valoare de oxigen pe traseul spre baraj.

La Skopje, Macedonia de Nord – Kazahstan 1–1 a împărțit punctele după o a doua repriză mai animată decât debutul, fără ca vreuna dintre echipe să găsească argumentul final.

Și, poate cel mai „european” meci al serii, Țara Galilor – Belgia 2–4. „Diavolii roșii” au speculat la sânge erorile din apărarea galeză și au arătat o ofensivă lucioasă. Galezii au avut momente de reacție, dar au plătit scump dezechilibrele dintre linii.

Germania rămâne în marș constant spre calificarea directă, iar victoria „la limită” e, paradoxal, un semn bun: când nu curge, nu te îneci. Slovacia își păstrează poziția de urmăritoare serioasă, Elveția rămâne cu un mic tampon de clasament, Slovenia continuă să respire baraj. Suedia intră pe teren minat după pasul greșit cu Kosovo, iar Franța își prelungește emoțiile — nu fatal, dar enervant.

Ucraina își ține vii șansele, în timp ce Belgia își confirmă pedigree-ul și pune presiune pe primul loc. Țara Galilor are nevoie de un final aproape perfect ca să mai spere la calificare.

Cu două runde rămase în multe grupe, nuanțele contează: golaverajele se pot transforma în catalizatori sau în capcane, iar meciurile cu outsiderii devin exerciții de eficiență, nu de estetică. Pentru favoriți, e vremea pragmatismului. Pentru urmăritori, fiecare contraatac poate fi o punte spre martie 2026. În seara asta, Europa a arătat că drumul spre Mondial nu se câștigă doar cu nume, ci cu detalii, scrie UEFA.com