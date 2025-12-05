România poate să își trăiască visul american pe stadionul futurist din Los Angeles

Dacă România va reuși să câștige drumul dificil din UEFA Path C, Mondialul din 2026 ar deschide pentru „tricolori” un orizont cu totul nou: o prezență exclusiv nord-americană, împărțită între Canada și Statele Unite. Deocamdată scenariul este unul ipotetic, dar FIFA a conturat deja structura provizorie a grupelor în care vor fi plasate echipele ce vin din baraj.

Pentru România, traseul imaginat capătă contur. În formatul preliminar, echipa ar urma să ajungă într-o grupă alături de Statele Unite, Australia și Paraguay, trei adversare care implică stiluri de joc foarte diferite, dar și deplasări uriașe între orașe aflate la mii de kilometri distanță.

Programul și orele de disputare urmează să fie anunțate oficial pe 6 decembrie, însă distribuția locală a meciurilor este deja clară.

Primul meci al României ar fi programat pe 13 iunie 2026, la Vancouver, cu Australia. Orașul canadian, unul dintre cele mai cosmopolite din America de Nord, devine gazda unui duel care ar putea seta tonul întregii grupe.

Partida s-ar juca pe BC Place, stadion acoperit, cu o capacitate impresionantă și cu o infrastructură apreciată pentru organizarea marilor competiții. Pentru suporterii români ar fi prima ocazie să intre în atmosfera Mondialului pe un teren celebru atât pentru fotbal, cât și pentru marile evenimente ale Canadei.

Cel de-al doilea meci, programat pe 19 iunie, ar muta naționala pe teren american, în Santa Clara. Levi’s Stadium, arena clubului San Francisco 49ers, devine locul confruntării dintre România și Paraguay.

Zona e una specială: stadionul se află în mijlocul Silicon Valley, iar accesul suporterilor ar însemna o călătorie într-unul dintre cele mai dinamice huburi tehnologice ale lumii. Climatul californian, diferit complet de cel de pe coasta Pacificului canadian, ar oferi și o altă provocare pentru jucători.

Pe 25 iunie 2026, România ar închide faza grupelor la SoFi Stadium, din Inglewood, parte a zonei metropolitane Los Angeles. Arena este considerată una dintre cele mai moderne construcții sportive ale secolului, impresionând prin arhitectură, acustică și capacitate.

Confruntarea cu Statele Unite ar fi, probabil, punctul culminant al grupei. Miza ar putea fi calificarea în fazele eliminatorii, iar atmosfera din LA promite un spectacol pe măsura competiției. Pentru suporterii români, ar fi experiența unui stadion în care fotbalul mondial întâlnește tehnologia futuristă.

Distanțele sunt considerabile: Vancouver – Santa Clara – Los Angeles reprezintă un arc al continentului cu specificuri climatice, culturale și logistice complet diferite. Pentru românii din diaspora nord-americană, ar fi poate cea mai accesibilă ediție din istorie. Pentru cei care ar pleca din țară, experiența ar deveni o aventură fotbalistică în adevăratul sens al cuvântului.

Stadioanele care ar urma să găzduiască meciurile României sunt printre cele mai apreciate din lume, iar organizarea nord-americană promite evenimente cu o audiență globală uriașă.

Toate detaliile depind, însă, de un pas esențial: câștigarea barajului din UEFA Path C. România trebuie să treacă mai întâi de Turcia, apoi de învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. Abia după aceea realitatea Mondialului nord-american poate deveni certitudine.

Până atunci, „tricolorii” au în față șansa unui nou început. Mondialul din 2026, cu cele 48 de echipe și cu o distribuție pe trei țări, capătă oricum dimensiunea celei mai mari competiții din istoria fotbalului. Iar România ar putea face parte din acest capitol, dacă va reuși să treacă ultimul obstacol.