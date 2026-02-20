Sport

Detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Următoarele zile sunt cruciale pentru viitorul naționalei

Detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Următoarele zile sunt cruciale pentru viitorul naționaleiMircea Lucescu, atent la antrenamentul elevilor săi. Sursa foto: Facebook/ Mircea Lucescu, antrenorul echipei nationale de fotbal
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, a anunțat, vineri, că Mircea Lucescu se află într-o stare bună și că există șanse mari să continue ca selecționer al României, relatează news.ro.

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), Mihai Stoichiţă, a declarat, vineri, că selecționerul Mircea Lucescu se află într-o stare bună de sănătate. Selecționerul “tricolorilor” a efectuat în ultimele zile mai multe investigații medicale în Belgia, după ce a petrecut o perioadă în spital la București.

Mihai Stoichiță, încrezător că Mircea Lucescu va rămâne selecționerul “tricolorilor”

Stoichiță este încrezător că Lucescu va fi pe bancă la barajul cu Turcia din 26 martie, însă precizează că decizia finală aparține doar reputatului antrenor.

O să vină (n.r. – din Belgia) şi atunci o să vă spunem. E bine din ce ştiu. Din ce am vorbit cu el este bine. Nu pot să spun eu, că nu sunt medic. Este bine şi va veni. Vom vedea ce hotărâre ia. Eu cred că o să continue pentru că este un luptător. Mie mi se pare că dorinţa lui e să califice echipa la Mondial. Dar este doar o presupunere. Nu este hotărârea mea. E hotărârea lui”, a spus Stoichiţă.

Mihai Stoichiță

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF. Sursa Foto: Arhiva EVZ

În ce condiții îl va înlocui Mihai Stoichiță pe Mircea Lucescu

Stoichiță a subliniat că va prelua atribuțiile de selecționer al “tricolorilor” doar în situații de urgență, similare celor de la la meciurile echipei de tineret sub conducerea lui Adrian Mutu, când jucătorii s-au îmbolnăvit de Covid cu puțin timp înainte de joc.

Cred că rolul meu e foarte clar. Eu am stat cu Mutu pe bancă (n.r. la U21), când s-au îmbolnăvit de Covid cu două zile înainte de meci. În niciun caz, eu am alte atribuţii la federaţie. Eu sunt obligat dacă se întâmplă ceva cu o zi, două înainte, când nu mai ai timp, nicio soluţie. Altfel nu”, a mai spus oficialul FRF.

Când va fi anunțată o decizie finală

Reprezentativa României se pregătește să întâlnească Turcia în primul meci al barajului de calificare pentru Cupa Mondială. Revenirea lui Lucescu pe bancă va fi un element cheie pentru echipă. Stoichiță a transmis, totuși, că o decizie finală va fi anunțată după ce acesta va reveni din Belgia.

Investigațiile recente și îngrijirea medicală au fost prioritare pentru staff-ul naționalei, iar toate părțile implicate urmăresc să se asigure că selecționerul va putea fi prezent în condiții optime. Continuarea mandatului lui Lucescu depinde însă exclusiv de dorința sa, conform declarațiilor lui Stoichiță.

