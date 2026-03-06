Lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul CM 2026, anunțată de Lucescu

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat, vineri, lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026, potrivit unui comunicat emis de Federația Română de Fotbal (FRF).

Naționala României urmează să joace semifinala cu Turcia, într-un meci care va fi programat la Istanbul. Semifinala va avea loc joi, pe data de 26 martie, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul unui succes, echipa națională a României va juca finala play-off-ului în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Lucescu a anunțat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru o posibilă convocare la naționala României în această lună.

Pe lista preliminară, apare un singur portar, Ionuț Radu (Celta de Vigo | Spania, 7/0). La capitolul fundași se regăsesc Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 5/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 44/1) și Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 2/0).

Pe lista mijlocașilor apar jucătorii Marius Marin (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian Șut (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) și Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 43/11).

Pe lista atacanților, figurează sportivii Louis Munteanu (DC United | Statele Unite, 4/2), Denis Drăguș (Gaziantep FK | Turcia, 27/7) și Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Ioan Vermeșan se află, de asemenea, pe lista preliminară, existând posibilitatea ca acesta să fie convocat de la naționala U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu.