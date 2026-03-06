Lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul CM 2026, anunțată de Lucescu
- Raluca Dan
- 6 martie 2026, 17:54
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat, vineri, lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026, potrivit unui comunicat emis de Federația Română de Fotbal (FRF).
Meciul cu Turcia va avea loc la finalul lunii martie
Naționala României urmează să joace semifinala cu Turcia, într-un meci care va fi programat la Istanbul. Semifinala va avea loc joi, pe data de 26 martie, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 19:00 (20:00 ora locală).
În cazul unui succes, echipa națională a României va juca finala play-off-ului în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la ora 21:45.
Sportivii care se află pe lista preliminară
Lucescu a anunțat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru o posibilă convocare la naționala României în această lună.
Pe lista preliminară, apare un singur portar, Ionuț Radu (Celta de Vigo | Spania, 7/0). La capitolul fundași se regăsesc Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 5/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 44/1) și Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 2/0).
Ioan Vermeșan ar putea să fie convocat de la naționala U21
Pe lista mijlocașilor apar jucătorii Marius Marin (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian Șut (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) și Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 43/11).
Pe lista atacanților, figurează sportivii Louis Munteanu (DC United | Statele Unite, 4/2), Denis Drăguș (Gaziantep FK | Turcia, 27/7) și Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia, 0/0).
Ioan Vermeșan se află, de asemenea, pe lista preliminară, existând posibilitatea ca acesta să fie convocat de la naționala U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu.
