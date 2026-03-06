Sport

Lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul CM 2026, anunțată de Lucescu

Comentează știrea
Lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul CM 2026, anunțată de LucescuSursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat, vineri, lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul Cupei Mondiale din 2026, potrivit unui comunicat emis de Federația Română de Fotbal (FRF).

Meciul cu Turcia va avea loc la finalul lunii martie

Naționala României urmează să joace semifinala cu Turcia, într-un meci care va fi programat la Istanbul. Semifinala va avea loc joi, pe data de 26 martie, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul unui succes, echipa națională a României va juca finala play-off-ului în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Sportivii care se află pe lista preliminară

Lucescu a anunțat, vineri, lista preliminară a jucătorilor din străinătate pe care îi are în vedere pentru o posibilă convocare la naționala României în această lună.

Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimitirul Bellu
Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimitirul Bellu
Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
Naționala României de fotbal

Naționala României de fotbal. Sursa foto: Facebook/Echipa națională de fotbal a României

Pe lista preliminară, apare un singur portar, Ionuț Radu (Celta de Vigo | Spania, 7/0). La capitolul fundași se regăsesc Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 5/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 44/1) și Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel, 2/0).

Ioan Vermeșan ar putea să fie convocat de la naționala U21

Pe lista mijlocașilor apar jucătorii Marius Marin (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian Șut (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) și Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 43/11).

Pe lista atacanților, figurează sportivii Louis Munteanu (DC United | Statele Unite, 4/2), Denis Drăguș (Gaziantep FK | Turcia, 27/7) și Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Ioan Vermeșan se află, de asemenea, pe lista preliminară, existând posibilitatea ca acesta să fie convocat de la naționala U21 la prima reprezentativă de către selecționerul Mircea Lucescu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:14 - Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
18:07 - Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimi...
18:05 - Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
18:00 - Pe cine vizau coletele-capcană trimise de Rusia în Europa. Unul a explodat pe un aeroport din Marea Britanie
17:54 - Lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul CM 2026, anunțată de Lucescu
17:48 - Funcționarii publici vor fi instruiți să folosească inteligența artificială. Anunțul făcut de Oana Gheorghiu

HAI România!

Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1

Proiecte speciale