Dinamo s-a calificat în semifinalele Cupei României. Metalul Buzău, învinsă cu 1-0

Echipa bucureșteană Dinamo s-a calificat, joi seara, în semifinalele Cupei României, după ce a învins pe teren propriu, cu scor 1-0, echipa de Liga a II-a Metalul Buzău.

Pe stadionul Arcul de Triumf, cele două echipe s-au tatonat reciproc, iar în minutul cinci, Robu a trimis un șut slab spre poarta apărată de Roșca. Echipa Dinamo a răspuns prin ocazia lui Sora, în minutul 12, însă patru minute mai târziu Dumitrache a trimis mingea în bară din interiorul careului.

În minutul 27, elevii lui Kopic au deschis scorul, după ce Opruț a centrat, iar Alex Pop a înscris cu o lovitură de cap la colțul lung.

Dinamo a intrat la pauză cu avantaj de 1-0, iar în minutul 55 a fost aproape să își mărească diferența, când Armstrong a trimis mingea în bara transversală.

Oaspeții au avut o ocazie importantă în minutul 72, când Puiu a observat că Roșca era ieșit din poarta dinamoviștilor și a șutat cu boltă de la centrul terenului, însă portarul gazdelor a revenit la timp și a respins de sub bară. În minutul 79, Alex Pop a trimis și el mingea în bară, ratând șansa de a majora scorul, iar Dinamo s-a impus în cele din urmă cu 1-0 și s-a calificat în semifinalele Cupei României, unde va juca împotriva Universității Craiova.

U Cluj, FC Argeș, Universitatea Craiova și Dinamo București s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano 2025/2026.

În această fază a competiției, FC Argeș va juca împotriva Universității Cluj, iar Dinamo o va întâlni pe Universitatea Craiova. Meciurile se vor disputa într-o singură manșă, pe data de 22 aprilie, iar finala este programată la Sibiu, pe data de 13 mai.