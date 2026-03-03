Universitatea Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României

Universitatea Cluj s-a calificat marți seara în semifinalele Cupei României la fotbal, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1, pe Cluj Arena. Partida a fost decisă în ultimele 20 de minute, după ce sibienii deschiseseră scorul la începutul reprizei secunde.

Meciul a avut două reprize distincte. Prima parte s-a încheiat fără gol, în timp ce repriza secundă a adus toate cele trei reușite ale partidei.

După o primă repriză echilibrată, fără modificări pe tabelă, formația din Sibiu a reușit să înscrie în minutul 52.

Moonga Simba a deschis scorul pentru Hermannstadt și a pus presiune pe gazde. Reușita a schimbat dinamica jocului și a obligat Universitatea Cluj să urce liniile.

Pentru o perioadă, sibienii au controlat avantajul, însă finalul de meci a aparținut echipei clujene.

Egalarea a venit în minutul 73. Francezul Oucasse Mendy a restabilit egalitatea cu o execuție spectaculoasă. Acesta a marcat printr-o foarfecă din marginea careului mic, relansând partida.

Golul a dat încredere gazdelor, care au continuat să atace.

În minutul 81, ivorianul Issouf Macalou a înscris golul victoriei. Acesta a finalizat o acțiune individuală și a adus echipa „U” în avantaj pentru prima dată în meci.

Scorul final a fost 2-1 pentru Universitatea Cluj, care obține astfel calificarea în penultimul act al competiției.

În semifinalele Cupei României, programate pe 22 aprilie, Universitatea Cluj va întâlni câștigătoarea duelului dintre FC Argeș și CS Gloria Bistrița. Meciul dintre cele două formații este programat miercuri, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni, de la ora 17:30.

Partida de pe Cluj Arena a fost arbitrată de Horia Gabriel Mladinovici (București), ajutat la cele două linii de George Florin Neacșu (Câmpulung Muscel) și Ionel Valentin Dumitru (Gherghița/Prahova). Al patrulea oficial a fost Mihai Laurențiu Ene (Giurgiu).

În camera VAR s-au aflat Iulian Călin (Ștefănești/Argeș), arbitru video, și Alexandru Vodă (Alba Iulia), arbitru asistent video.

Observatorii partidei au fost Marcel Savaniu (Satu Mare), din partea CCA, și Felix Grigore (București), din partea LPF.

Prin această victorie, Universitatea Cluj continuă parcursul în Cupa României și se apropie de o posibilă finală, după o revenire decisă pe final de meci în fața formației din Sibiu.